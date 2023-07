Morto dopo essere caduto dal monopattino a Roma: 38enne ha sbattuto violentemente la testa, inutili i soccorsi

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Incidente mortale a Roma mercoledì 19 luglio: un uomo di 38 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del monopattino. La tragica caduta della vittima non ha coinvolto altri mezzi. Polemiche per lo stato dell’asfalto della zona, da tempo dissestato e sprovvisto di semafori pedonali, con la comunità che da tempo chiede interventi al Municipio di competenza per rendere l’area più sicura. L'incidente

Una strada pericolosa

L'incidente a maggio

L’incidente

L’evento drammatico si è verificato in via Casal del Marmo, in prossimità del civico 719, con l’impatto fatale avvenuto alle prime ore del mattino di mercoledì 19 luglio.

Sul posto sono giunti il personale del 118 e la polizia locale, ma non è stato possibile salvare la vita dello sfortunato 38enne italiano. Nell’incidente non sembrano essere rimasti coinvolti altri mezzi.

Fonte foto: Tuttocittà Il tragico incidente si è verificato in via di Casal del Marmo, in zona Casalotti a Roma

Le indagini sono ancora in corso per stabilire le cause precise dell’incidente in una strada che molti considerano pericolosa e trascurata.

Una strada pericolosa

La vittima avrebbe perso il controllo del monopattino e si è schiantato sull’asfalto, perdendo la vita istantaneamente.

Gli inquirenti hanno teorizzato che l’uomo potrebbe aver perso il controllo del mezzo elettrico cercando di evitare un altro veicolo.

L’asfalto dissestato e la mancanza di semafori pedonali nella zona potrebbero aver contribuito all’accaduto, ed è per questo che i residenti sono tornati a chedere al municipio di intervenire al più presto per rendere più sicura quella strada.

L’incidente a maggio

Per comprendere le ragioni dei cittadini non serve andare troppo a ritroso negli accadimenti di cronaca. Lo scorso mese di maggio, sulla stessa strada, un’altra persona è rimasta vittima di un investimento mentre viaggiava in monopattino.

La vittima è un giovane di 25 anni, Marco Mannage, travolto in via Casal del Marmo presso il civico 222. Il conducente dell’auto ha effettuato una chiamata ai soccorsi, ma successivamente è fuggito dalla scena. A Potenza, invece, la tragedia di martedì 18 luglio: una bambina di soli sei anni è stata travolta da un’auto mentre era in sella al suo monopattino. Trasportata immediatamente in ospedale con ferite gravi, purtroppo, la piccola non ce l’ha fatta: durante la notte ha perso la vita, lasciando sgomenti familiari e amici.