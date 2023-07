Morta in ospedale la bimba di 6 anni investita a Potenza mentre era sul suo monopattino: aveva origini ucraine

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Bimba di 6 anni travolta e uccisa. Nella serata di martedì a Potenza, una bambina di origini ucraine è stata travolta da un’auto mentre era a bordo di un monopattino. Trasportata in ospedale in gravissime condizioni, è morta nella notte.

L’incidente di Potenza

Nella serata di ieri, martedì 18 luglio, attorno alle 22, una bambina di origini ucraine è stata investita a Potenza, nella zona del rione Lucania. mentre si trovava sul suo monopattino giocatolo.

Alla guida dell’auto che ha colpito la piccola si trovava una donna, risultata negativa ai test di rito per alcool e droghe. La conducente si è immediatamente fermata per soccorrere la vittima.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Potenza dove la bambina è stata investita

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘ANSA’, dopo i primi soccorsi prestati dai presenti, un’ambulanza del 118 è arrivata sul posto e ha trasportato la bambina all’ospedale San Carlo di Potenza.

Gli incidenti in Italia

Nel 2022 gli incidenti stradali in Italia hanno ripreso a crescere, dopo il calo forzato dei due anni di pandemia e di lockdown. Anche l’anno in corso sembra essersi allineato a quello precedente, con già oltre 600 morti sulle strade nei soli fine settimana.

Le categorie più a rischio sono i più deboli, come ciclisti o pedoni, che non hanno protezioni in caso di impatto con un’auto o un altro mezzo. Nei primi mesi dell’anno ne sono morti 135 secondo i dati di Asaps.

I bambini e in generale i minori rappresentano una parte importante di queste vittime. Fino a giugno erano infatti 39 i morti minorenni sulle strade, e 18 di loro avevano l’età della bambina ucraina uccisa a Potenza, se non erano più piccoli.

Un esempio di quanto rischiano i giovanissimi in strada è il caso del bambino di 8 anni di Gubbio investito sulla sua bici a Gubbio

Il ricovero e la morte

La piccola sarebbe sfuggita al controllo della madre, finendo a giocare in strada con il suo monopattino. Qui sarebbe quindi stata investita.

Fin dall’arrivo in ospedale, pochi minuti dopo l’accaduto, la bambina sarebbe risultata in gravissime condizioni a causa delle ferite riportate nell’incidente.

Nonostante l’intervento del personale sanitario del San Carlo di Potenza, il quadro clinico della vittima è rapidamente peggiorato durante la notte. È morta poche ore dopo il ricovero.