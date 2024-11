Giostra si ferma a Novi Ligure, 13enne bloccato a una decina di metri di altezza: chiamati i Vigili del Fuoco

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una disavventura, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha avuto come protagonista un ragazzino di 13 anni a Novi Ligure, nel Luna Park allestito in piazza Pernigotti. Il giovane è rimasto bloccato a circa dieci metri di altezza su una giostra, quando questa si è fermata a causa di un guasto meccanico. Subito dopo l’incidente, sono stati allertati i Vigili del Fuoco, che hanno messo in atto un intervento di emergenza per liberare il ragazzo, che per fortuna sta bene.

Giostra bloccata a Novi Ligure

L’incidente è accaduto intorno alle 17.30 di domenica pomeriggio, quando una giostra del Luna Park a Novi Ligure ha subito un malfunzionamento, presumibilmente causato dalla rottura di un tubo idraulico.

La giostra si è improvvisamente fermata, lasciando uno dei paganti, un ragazzo di 13 anni, bloccato a circa 10-15 metri di altezza.

La situazione ha immediatamente fatto scattare l’allarme, con i Vigili del Fuoco di Novi Ligure prontamente intervenuti per soccorrere il giovane. Situazione simile, ma senza conseguenze gravi, a quella avvenuta a Taranto.

Salvato un 13enne

I Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo grazie all’uso di una scala e hanno subito accertato che non fosse ferito.

Successivamente, il giovane è stato liberato dalle strutture di sicurezza della giostra e, per portarlo in sicurezza, è stata utilizzata l’autoscala arrivata da Alessandria.

Nonostante il momento di paura, il ragazzino è stato portato a terra senza gravi conseguenze, sebbene fosse un po’ infreddolito. Il tutto si è concluso positivamente, grazie anche alla rapidità dell’intervento.

Incidenti alle ferie: la sicurezza

Gli incidenti su giostre, seppur rari, sollevano sempre preoccupazioni. Secondo Ferdinando Uga, presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti (Anesv), la sicurezza delle giostre in Italia è garantita da severi controlli.

Le attrazioni sono soggette a rigorosi controlli annuali e a normative che assicurano elevati standard di sicurezza. Ogni componente delle giostre è attentamente monitorato dagli operatori, che seguono scrupolosamente le procedure di manutenzione.

Uga ha sottolineato che le informazioni in merito alla pericolosità delle giostre, diffuse spesso dalla stampa, non corrispondono alla realtà e non rispecchiano gli elevati standard di sicurezza previsti dalle normative italiane. L’incidente, però, può accadere.