Incidente mentre attraversa sulle strisce a Milano: morto 73enne, grave il motociclista che lo ha investito

Incidente mortale in viale Fulvio Testi a Milano sabato 15 luglio: un uomo di 73 anni è morto e il motociclista che lo ha investito è rimasto gravemente ferito. La vittima è stata travolta mentre mentre attraversava sulle strisce pedonali, ma resta ancora da appurare se abbia attraversato con il semaforo rosso o se il motociclista lo abbia ignorato. Attualmente, il centauro di 30 anni è ricoverato in codice rosso in ospedale, mentre le indagini sul sinistro sono in corso.