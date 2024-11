Attentato in Brasile, ex candidato consigliere fa esplodere auto-ordigno a pochi giorni dal G20: un morto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È allerta massima a Brasilia, dove un attentato ha scosso il cuore politico e istituzionale del Paese. Un uomo, identificato come Francisco Wanderley Luiz, ex-candidato consigliere comunale per il Partito Liberale (PL), ha fatto esplodere due ordigni nella Piazza dei Tre Poteri, che ospita la Corte Suprema, il Parlamento e il Palazzo Planalto, sede della Presidenza della Repubblica. La prima esplosione ha provocato la morte dell’attentatore, mentre pochi minuti dopo, a circa cinquecento metri di distanza, mentre un’auto contenente esplosivi artigianali è esplosa vicino al Congresso Nazionale. Un terzo ordigno non è esploso, ma le forze di sicurezza hanno isolato la zona. I giudici della Corte Suprema, che stavano presiedendo una riunione, sono stati evacuati. L’attentato avviene a pochi giorni dal vertice del G20 che si terrà a Rio de Janeiro. Secondo le prime ricostruzioni, Wanderley Luiz aveva annunciato sui social le sue intenzioni.

Due ordigni sono esplosi nella Piazza dei Tre Poteri, nella capitale brasiliana. Il bilancio è di un morto, l’attentatore e non si registrano feriti. La prima esplosione è avvenuta davanti alla Corte Suprema, seguita a breve distanza da una seconda detonazione in una zona vicina, dove un’auto contenente esplosivi artigianali è esplosa.

Testimoni oculari hanno riferito di aver visto fumo fuoriuscire dal bagagliaio di un’auto poco prima del secondo scoppio. Le indagini sono state avviate dalla polizia federale, che ha inviato sul posto una squadra d’intervento rapida e un’unità di disinnesco bombe. Al momento, le cause dell’attentato non sono ancora state chiarite, ma sembra che l’attentatore fosse un uomo che aveva tentato di avvicinarsi agli edifici istituzionali prima dell’esplosione.

Non è stato rivelato alcun movente ufficiale, ma la coincidenza dell’attacco con il periodo di preparazione del vertice del G20, previsto per fine mese a Rio de Janeiro, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del Paese.

La ricostruzione dei fatti

Mercoledì 13 novembre, nel tardo pomeriggio, la capitale brasiliana si è ritrovata sotto attacco per due esplosioni che hanno avuto luogo nella Piazza dei Tre Poteri, una delle aree più protette di Brasilia. La prima esplosione, avvenuta davanti alla Corte Suprema, ha causato la morte immediata dell’attentatore, mentre la seconda, che ha coinvolto un veicolo parcheggiato vicino al Congresso Nazionale, ha provocato fiamme, ma nessun ferito.

Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni, grazie a videocamere e testimoni, l’attentatore è sceso dall’auto con un ordigno che per errore gli è esploso in mano. In seguito, la bomba artigianale costruita e tenuta in auto si è innescata. Si parla di un terzo oggetto non esploso e per questo la zona è stata isolata.

Le indagini sono ora affidate alla polizia federale, che ha attivato un’unità di intervento rapido e una squadra anti-bomba. Sentito il figlio e alcuni amici, l’uomo viene descritto come un “pazzo” anche dall’ex presidente brasiliano Bolsonaro.

Chi era l’attentatore: Francisco Wanderley Luiz

L’attentatore è stato identificato come Francisco Wanderley Luiz, un uomo di 59 anni, ex-candidato consigliere comunale del Partito Liberale (PL), vicino all’ex presidente Jair Bolsonaro (già accusato di aver spinto i suoi allo scontro con Lula lo scorso anno). Luiz ha avuto un passato segnato da problemi familiari e relazionali e si era allontanato da Rio do Sul, la sua città natale, da alcuni mesi. Il figlio adottivo di Luiz, Guilherme Antônio, ha raccontato che l’uomo aveva deciso di partire per il Cile prima di compiere l’attentato.

In alcuni messaggi pubblicati su Facebook poche ore prima dell’attentato, Francisco Wanderley Luiz aveva manifestato posizioni fortemente critiche verso la magistratura e i leader politici di sinistra, definendo “comunisti” diversi esponenti di spicco, tra cui gli ex presidenti Fernando Henrique Cardoso e José Sarney.

Secondo quanto riportato, Luiz era conosciuto per la sua militanza nell’ambito del bolsonarismo. Il suo gesto sembra essere stato motivato da un odio politico crescente, che è culminato in questo attacco violento. Al momento, le indagini cercano di capire se la bomba che ha provocato la sua morte sia esplosa accidentalmente durante il tentativo di lanciarla verso la Corte Suprema.