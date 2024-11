Capezzone contro vip e sinistra in fuga da X ed Elon Musk: "'Sti c...., chi se ne frega, non vi nota nessuno"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Daniele Capezzone si è scagliato contro i vip che hanno annunciato la fuga dal social network X in polemica con il suo proprietario, Elon Musk.

Cosa ha detto Daniele Capezzone a “4 di Sera”

Il direttore editoriale di Libero Quotidiano Daniele Capezzone, ospite della trasmissione 4 di Sera su Rete Quattro, ha polemizzato con i vari vip (da Piero Pelù a Elio di Elio e le Storie Tese, passando per Sandro Ruotolo, che è sbarcato su Bluesky, il social rivale di X ) che, in polemica con Elon Musk, hanno annunciato l’addio al social network X.

Capezzone ha detto: “Gli stessi che oggi erano sdegnati per Elon Musk, sono quelli che godevano ogni volta che dall’estero arrivavano ordini e vincoli. Adesso improvvisamente sono diventati sovranisti perché Musk non può parlare”. E poi: “Piero Pelù va via da X? E sti c… Stavo per dire una cosa grave”. Ancora Capezzone sui vip in fuga: “Andate via da X ma chissenefrega, non vi nota nessuno”.

Fonte foto: ANSA

Elon Musk, patron di X, è al centro delle polemiche in Italia.

Lo sfogo di Daniele Capezzone contro vip e sinistra

Il direttore di Libero Quotidiano si è poi sfogato nuovamente contro vip e sinistra nel suo “Occhio al caffè”.

C’è l’imbarazzo della scelta, ha ironizzato il direttore editoriale di Libero Quotidiano: “A. Me ne vado da Twitter, vaffan***o. B. Resto su Twitter ma non posto più. C. Resto su Twitter ma Musk è un tiranno. Spoiler: in tutti e tre i casi a Musk non gliene frega niente però la scena è stata occupata da Piero Pelù, seguito da Elio e le Storie tese, Vinicio Marchioni, Milena Gabanelli, il baffone Sandro Ruotolo. Voi immaginate la preoccupazione di Musk per il baffone Ruotolo e lo spelacchiato Pelù. Ma fin qui è folklore”.

Il commento di Daniele Capezzone alla polemica tra Mattarella e Musk

Secondo Daniele Capezzone, il problema è che “a un certo punto della giornata è arrivato Re Sergio (Mattarella, ndr)”, con la sua nota in cui “ha ripetuto che l’Italia sa badare a se stessa, con le stesse parole usate con la ministra francese che chiedeva di vigilare sui diritti civili nel nostro Paese”.

A onor del vero, ha proseguito il direttore di Libero Quotidiano, Elon Musk “non solo non è ancora un membro del governo americano ma mai lo sarà, sarà un consulente. Il Dipartimento all’efficienza che andrà a guidare, si legge nella nota di Trump, darà consigli da fuori”.

Nel frattempo, ha aggiunto Capezzone, a sinistra “si sono spellati le mani per applaudire Mattarella, al grido ‘Via il puzzone’, ‘A morte Musk’… Per inciso, non si è trovato un solo esponente di centrodestra che abbia difeso il buon diritto di Musk a dire la sua e fare una critica ai magistrati italiani senza fare la premessa ‘Mattarella ha ragione’. Voi capite bene, la formula che sta diventando lo slogan di questa rassegna, ‘Ma dove caz*** vogliamo andare?‘, si impone anche oggi”.