Morta trafitta dal guardrail a Cinisello Balsamo, la vittima aveva 20 anni: conducente ferito nell'incidente

A Cinisello Balsamo, nella provincia di Milano, una ragazza di 20 anni è morta a bordo di un’automobile che, dopo essere sbandata, è stata trafitta dal guardrail.

Morta trafitta dal guardrail: l’incidente a Cinisello Balsamo

Il drammatico incidente stradale in cui ha perso la vita la ragazza di 20 anni è avvenuto attorno all’una e 30 tra domenica e lunedì in viale Fulvio Testi, all’altezza dell’incrocio con via Enrico Ferri, a Cinisello Balsamo.

Come riportato dall’agenzia ANSA, nel sinistro non risultano altre vetture coinvolte. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della Questura e i vigili del fuoco.

Incidente di Cinisello Balsamo: un 26enne ricoverato in ospedale

Un 26enne che si trovava assieme alla ragazza di 20 anni morta è stato ricoverato in ospedale in seguito all’incidente stradale, in condizioni di salute che sono state giudicate non gravi.

La ricostruzione dell’incidente di Cinisello Balsamo

Stando alla ricostruzione dei fatti riferita dall’Agenzia regionale emergenza urgenza e riportata da Milano Today, la ragazza di 20 anni deceduta e il 26enne rimasto ferito in modo non grave si trovavano a bordo della vettura quando, apparentemente in maniera autonoma, il guidatore ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro il guardrail, “infilzando” l’automobile nelle lamiere.

Alla guida dell’auto protagonista del drammatico sinistro c’era il ragazzo di 26 anni, che è stato portato in codice giallo all’ospedale San Raffaele, con un trauma al volto e una frattura al femore.

La ventenne morta si trovava, invece, seduta sul sedile del passeggero. Per la ragazza, purtroppo, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul luogo dell’incidente stradale avvenuto a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano.