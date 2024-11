Jake Paul sfida Tyson, provocazione al pugile per l'incontro: il riferimento all'orecchio morso a Holyfield

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Si infiamma l’attesa per l’incontro fra il leggendario campione di boxe Mike Tyson, 58 anni, e il pugile Jake Paul, 27, che alla vigilia ha avuto l’ardire di stuzzicare “Iron Mike” con un siparietto incentrato sul famoso episodio del morso all’orecchio rifilato a Evander Holyfield nel 1997. I due si sfideranno venerdì 15 novembre in uno stadio da 80mila posti a Dallas, con grande curiosità dei fan e molte perplessità tra i puristi della boxe. Tyson ha dimostrato un’ottima forma, anche se i bookmaker favoriscono Paul, sebbene il suo ruolino di marcia sia a distanze siderali da quello che il suo avversario ha realizzato in carriera.

Lo “sfottò” di Jake Paul a Mike Tyson sull’orecchio

L’incontro fra Jake Paul e Mike Tyson si svolgerà in otto round da due minuti ciascuno: è considerato l’evento di boxe più atteso dell’anno, sicuramente più dal punto di vista dello spettacolo puro che sul piano sportivo.

Jake Paul, che oltre a combattere ha anche un ruolo nell’organizzazione dell’evento, ha scelto di provocare Tyson in conferenza stampa, sfoggiando un accessorio scintillante sull’orecchio destro.

Fonte foto: IPA

Jake Paul e il “copri orecchio” usato per provocare Mike Tyson

“Non ho intenzione di farmi mordere venerdì sera, quindi ho i miei copri-orecchie con le punte di diamante” ha dichiarato il pugile e youtuber, con un chiaro rimando al celeberrimo morso di Tyson all’orecchio di Evander Holyfield durante la storica sfida di 27 anni fa.

Cosa ha detto Jake Paul su Mike Tyson

“Non temo nessuno, quindi voglio che sia il vecchio selvaggio Mike. Sono pronto: voglio quel killer, voglio che sia il match più duro possibile e che non ci siano scuse da parte di tutti a casa quando lo metterò al tappeto” ha dichiarato Paul in modo spavaldo.

“Quando vedo gente stupida che fa previsioni stupide, mi dispiace per loro. Chi vuole scommettere?” ha poi aggiunto, riferendosi a chi punta soldi su Tyson.

Iron Mike non ha raccolto la provocazione, limitandosi a mostrare concentrazione. “Sono pronto” ha dichiarato, “sì, pronto per questa sfida sulla quale ho già detto ciò che dovevo. Non c’è altro da dire, ora voglio solo combattere”.

Il video virale dell’allenamento di Tyson

Per la verità Mike Tyson aveva già impressionato tutti durante la lunga preparazione all’incontro, con gli allenamenti documentati attraverso alcuni video sui social, diventati immediatamente virali.

Nei contenuti diffusi, Tyson ha dimostrato un’invidiabile forma a dispetto dei suoi 58 anni, lasciando i fan entusiasti e increduli per la sua forza e agilità.

L’incontro, inizialmente calendarizzato a luglio e poi spostato per via di alcuni problemi manifestati da Tyson, dovrebbe generare una borsa di circa un miliardo di dollari.