Previsioni meteo su pioggia con freddo e neve, allerta temporali e temperature in calo: le regioni più colpite

Le previsioni meteo della seconda settimana di novembre vedono l’Italia iniziare a farei i conti con un calo delle temperature. Inizia a fare (più) freddo, pioggia protagonista così come la neve in montagna. Riflettori puntati su alcune regioni per quel che riguarda l’allerta maltempo, con pioggia e temporali soprattutto su Sicilia, Calabria e Sardegna.

Allerta meteo in Sicilia, Calabria e Sardegna

La Protezione civile, nel suo bollettino quotidiano, ha diramato un’allerta meteo in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Allerta meteo arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico

L'allerta meteo diramata dalla Protezione civile per lunedì 11 novembre

Allerta meteo gialla

Per rischio idraulico

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Per rischio temporali

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Per rischio idrogeologico

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Quanto potrebbe arrivare il freddo

Secondo gli esperti di 3bMeteo, nella settimana dal 18 al 25 novembre sull’Italia potrebbe arrivare una massa d’aria fredda.

Ci si aspettano temperature sotto la media.

Le previsioni meteo regione per regione fino al weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 12 novembre

Nord: instabile al Nordovest con piogge e nevicate sulle Alpi, fin sotto i 1000m su Val d’Aosta e basso Piemonte, nuvoloso ma più asciutto altrove. Temperature in calo, massime tra 10 e 14 gradi;

Centro: nuvolosità irregolare a tratti più compatta ma con fenomeni nel complesso deboli ed isolati. Temperature in lieve calo, massime tra 15 e 19 gradi;

Sud: instabilità diffusa sulle Isole con rovesci e temporali, entro fine giornata peggiora anche sui settori peninsulari. Temperature in lieve calo, massime tra 15 e 20 gradi.

Mercoledì 13 novembre

Nord: torna il sole ovunque con tempo anche poco umido grazie alla ventilazione orientale che inibirà la formazione di nebbie. Temperature in lieve calo, massime tra 11 e 14 gradi;

Centro: variabile o nuvoloso su Adriatico e Appennino con qualche isolato fenomeno, soleggiato sulle regioni tirreniche. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 17 gradi;

Sud: tempo instabile con occasione per piogge e rovesci, anche temporaleschi tra Sicilia, Calabria e Puglia, meglio in Sardegna. Temperature in calo, massime tra 15 e 20 gradi.

Giovedì 14 novembre

Nord – Al nord ovest: sereno. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, sereno altrove;

sereno. : nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, sereno altrove; Centro – Sul tirreno : nuvoloso con locali aperture sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, nuvoloso con locali aperture sulle subappenniniche e sul Gran Sasso;

– : nuvoloso con locali aperture sulla dorsale laziale, sereno altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, nuvoloso con locali aperture sulle subappenniniche e sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: nuvoloso con locali aperture. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano e su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 15 novembre

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sereno altrove. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, sereno sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sereno altrove. : nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, sereno sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso;

– : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulle pianure, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sulla dorsale lucana, coperto con pioggia debole sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, nuvoloso con locali aperture sulle Murge. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea, sereno altrove.