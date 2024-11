15enne scende dal bus nel Mantovano e viene investita da un'auto: studentessa gravissima al rientro da scuola

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

A due passi da casa. Martedì 12 novembre una studentessa 15enne è stata investita da un’auto dopo essere scesa dal bus preso per tornare da scuola. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 14 a San Benedetto Po, nel Mantovano. La giovane è stata travolta e sbalzata per diversi metri: sarebbe ricoverata in gravi condizioni.

Studentessa 15enne investita nel Mantovano

Secondo quanto riferito dall’Ansa, una ragazza sarebbe stata investita dopo essere scesa alla fermata sulla ex statale Virgiliana, alle porte del paese San Benedetto Po, vicino alla frazione Villa Garibaldi.

Avrebbe iniziato ad attraversare la strada, sempre molto trafficata, venendo investita da un’auto.

L’incidente una volta scesa dal bus e i soccorsi

Il conducente dell’auto non è riuscito a schivare la studentessa, sbalzata per diversi metri e finita in una scarpata adiacente la strada.

I primi soccorritori l’hanno trovata in arresto cardiaco: immediato il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma, con l’eliambulanza.

Sembrava che le manovre di rianimazione fossero vane, ma improvvisamente – riferisce l’Ansa – sarebbe stata registrata una flebile attività cardiaca.

Indagini in corso a San Benedetto Po

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento, aggiunge Adnkronos.