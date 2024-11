Incidente stradale a Milano, violento scontro tra auto e moto: 25enne in gravissime condizioni

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un gravissimo incidente stradale a Milano ha coinvolto una giovane motociclista, che è stata travolta da un’auto. I fatti si sono svolti all’alba di domenica 10 novembre. La dinamica del sinistro non è ancora chiara, ma la giovane, una 25enne, sembrerebbe in gravissime condizioni.

Grave incidente a Milano: scontro tra auto e moto all’alba

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, intorno alle 5.10 del 10 novembre, un’auto avrebbe impattato contro una moto in transito.

Il sinistro è avvenuto a Milano, in viale Caldara, non distante dall’incrocio con via Orti.

Il sinistro è avvenuto in viale Caldara, a Milano

A causa dello scontro, la conducente della moto, una giovane di 25 anni, avrebbe prima impattato contro l’auto coinvolta nell’incidente. Successivamente, sarebbe anche caduta rovinosamente al suolo.

L’intervento dei soccorsi: grave una 25enne

I soccorsi sono immediatamente intervenuti per soccorrere la giovane vittima dell’incidente.

Un’ambulanza e un’auto medica sono accorse sul luogo del sinistro, per stabilizzare la giovane motociclista, le cui condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Il violento impatto col suolo avrebbe infatti causato delle ferite serie alla ragazza.

Dopo averla stabilizzata, i soccorsi hanno condotti immediatamente la ragazza in codice rosso presso l’ospedale Niguarda.

Non ci sono invece notizie in merito al conducente (e a eventuali passeggeri) dell’automobile coinvolta nello scontro.

Le indagini delle Forze dell’Ordine

Allertate, ovviamente, anche le Forze dell’Ordine, che a seguito dell’incidente avvenuto all’alba a Milano sono subito intervenute per effettuare i rilievi del caso.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente: la Polizia Locale sta attualmente indagato, raccogliendo testimonianze in modo da poter attribuire eventuali responsabilità.

Saranno sicuramente d’aiuto anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona, che serviranno a chiarire maggiormente le condizioni in cui è avvenuto l’impatto.

