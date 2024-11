Scontro frontale sul viadotto per Campobasso: muore una ragazza di 17 anni, grave il fidanzato che guidava

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una ragazza di 17 anni è morta a Campobasso dopo uno scontro frontale tra due auto. L’incidente si è verificato intorno alle 20:30 di sabato 9 novembre sul viadotto che collega la Bifernina a Campobasso. Per cause ancora da accertare, le due vetture si sono scontrate frontalmente. Alla guida dell’auto c’era il fidanzato della vittima, che è stato portato in ospedale in codice rosso. Altro incidente mortale, poche ore prima, a Perugia, dove un 18enne è morto dopo lo scontro tra la sua moto e un’auto.

Frontale sul viadotto che collega Campobasso alla Bifernina

Il pauroso frontale avvenuto sul viadotto della Statale 647, all’altezza del chilometro 10,6, non ha lasciato scampo alla 17enne. La ragazza ha perso la vita subito dopo lo scontro tra la Peugeot guidata dal fidanzato e un’auto che viaggiava sullo stesso viadotto in direzione opposta.

Il ragazzo è ricoverato presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso e le sue condizioni sono gravi.

Fonte foto: © 2024 HERE | © 2024 TomTom | Tuttocittà

L’incidente è avvenuto in località Ripalimosani, nei pressi di Campobasso

Strada rimasta chiusa dopo l’incidente

Lo scontro è avvenuto nel territorio di Ripalimosani, alle porte di Campobasso. Le persone che viaggiavano a bordo dell’altra auto coinvolta nell’incidente sono rimaste illese.

Sul posto, oltre alla polizia e ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco. Il personale del 118 ha provveduto a soccorrere i feriti e fornire assistenza alle altre persone coinvolte nello scontro, ma rimaste illese.

Il viadotto della Statale 647, che collega la Bifernina a Campobasso, è rimasto chiuso per diverse ore per permettere di rimuovere le auto coinvolte e per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi che saranno poi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Scontro auto-moto a Perugia, morto un 18enne

Poche ore prima, intorno alle 18 di sabato 9 novembre, si è verificato un altro incidente mortale. A perdere la vita è stato un ragazzo di 18 anni di Torgiano, in provincia di Perugia. Secondo quanto appreso finora, il ragazzo era alla guida di una moto 125 che si è scontrata con una Fiat Panda lungo la strada che collega Ponte San Giovanni a Torgiano, in località Ferriera, all’altezza dello svincolo per Brufa.

Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza in ospedale dal 118, è morto poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Assisi per effettuare i rilievi dell’incidente.

Il sindaco di Torgiano, Eridano Liberti, ha annullato le manifestazioni cittadine previste per domenica 10 novembre e ha decretato il lutto cittadino nel giorno del funerale.