Francesco Guccini lascia X di Elon Musk dopo Piero Pelù ed Elio e le storie tese: "Manipola pensieri politici"

Anche Francesco Guccini prende una posizione netta contro Elon Musk e chiude il suo account di X. Oggi se digitiamo l’URL che ci portava al suo profilo @gucciniofficial, infatti, ci ritroviamo di fronte a un messaggio inequivocabile: “Questo account non esiste”. L’artista ha chiesto al suo staff di chiudere i battenti con l’ex Twitter, una scelta che dopo l’elezione di Donald Trump ha trovato condivisione tra molti personaggi noti, ma anche fra altrettanto note testate di peso internazionale.

Perché Francesco Guccini lascia X

Dopo l’abbandono di Elio e Le Storie Tese e Piero Pelù, anche Francesco Guccini lascia X. Come riporta Ansa, il cantautore de La Locomotiva ha motivato la sua scelta con queste parole: “Elon Musk ha delle idee che sono lontane anni luce dalle mie”, ma non è tutto.

Secondo l’artista, X è “una piattaforma che contribuisce a plasmare narrazioni e a manipolare pensieri politici“. Follower e sostenitori, tuttavia, potranno trovare Guccini sugli altri canali social ufficiali.

Infine: “Continuerò a vivere serenamente nella mia Pavana, credo che nessuno sentirà la mia mancanza su X”. Per il momento l’artista non ha rilasciato altre dichiarazioni sui contigui profili social.

Piuttosto, Guccini sta celebrando il 40esimo anniversario del concerto filmato il 21 giugno 1984 in piazza Maggiore a Bologna. Nelle sale, infatti, arriverà il film Francesco Guccini, fra la via Emilia e il West dal 5 all’8 dicembre. Contestualmente uscirà la nuova edizione del doppio album live Fra la via Emilia e il West.

L’addio di Piero Pelù e Elio e le Storie Tese

Come già detto, la scelta di Guccini si unisce a quella di altri artisti. Tra il 12 e il 13 novembre, infatti, la stessa iniziativa è stata presa da Piero Pelù e Elio e le Storie Tese.

L’ex frontman dei Litfiba, su Instagram, ha pubblicato un selfie in cui mostra un dito medio rivolto a Elon Musk per annunciare la chiusura del suo profilo su X. Per il rocker fiorentino si tratta di “dissenso civile verso chi sta restringendo sempre più le nostre libertà personali anche attraverso le propagande politiche”.

Dello stesso avviso Stefano Belisari e le sue Storie Tese, che in un ultimo post pubblicato su X ha definito la piattaforma “una cloaca” condannando l'”orribile propaganda” condotta da Elon Musk sul social network, specialmente per il suo sostegno all’elezione di Donald Trump.

La fuga da X verso BlueSky

Gli esodati di X, secondo le stime, stanno approdando su BlueSky, la piattaforma fondata nel 2019 dall'(ormai) ex CEO di Twitter Jack Dorsey e che dal mese di novembre ha totalizzato 700 mila nuovi iscritti specialmente dagli Stati Uniti.

A migrare, negli Usa, sono stati anche i fan di Taylor Swift colpiti dalla campagna di denigrazione operata da Donald Trump sul suo social Truth. La stessa iniziativa è stata presa anche dal quotidiano britannico The Guardian.

Rimanendo in Italia, tra i personaggi famosi che hanno lasciato X ci sono anche l’attore Vinicio Marchioni e il compositore Nicola Piovani, ma il dissenso è arrivato anche dal giornalista ed europarlamentare Sandro Ruotolo.