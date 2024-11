Superluna visibile in Italia il 15 novembre, l'ultima dell'anno è la Luna del Castoro: gli orari per vederla

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Manca poco per l’ultima Superluna dell’anno: venerdì 15 novembre la notte sarà illuminata dalla cosiddetta “Luna del Castoro”, un fenomeno che sarà visibile anche in Italia e che conclude la serie di 4 eventi simili nel 2024. Il satellite, in questa occasione, apparirà più grande e luminoso in virtù della distanza più ridotta con la Terra.

La Superluna di novembre: a che ora si vede in Italia

La Superluna del 15 novembre è molto attesa in Italia anche per il momento particolarmente favorevole in cui sarà possibile ammirarla nel massimo della sua brillantezza.

Il fenomeno si manifesterà infatti in momenti diversi, in base al fuso orario. L’Italia godrà del picco intorno alle 22.28, e il nostro Paese è ben più fortunato di altri, considerando che in Asia il satellite sarà al culmine della lucentezza soltanto all’alba.

Fonte foto: ANSA

La Superluna di novembre sarà visibile in Italia alle 22.28 di venerdì 15

Particolare sarà la Superluna per gli Stati Uniti, dove si prevede il “clou” alle 16.13 (ma nella East Coast, dove c’è anche New York). Questo vuol dire che sarà possibile ammirare la Superluna nella fase in cui il Sole sarà ancora presente in cielo.

Perché viene chiamata la “Luna del Castoro”

La Superluna del 15 novembre è il quarto evento di questo tipo del 2024: in America è nota come “Luna del Castoro“, un’accezione che trae ispirazione dalle tradizioni degli indigeni e dei coloni, che preparavano trappole per i castori prima dell’inverno.

Altre culture native hanno denominazioni diverse: può essere chiamata infatti anche “Luna del Gelo” (in base alla tradizione dei Cree dei Grandi Laghi), mentre i Tlingit del Pacifico nordoccidentale la conoscono come “Luna dell’Ibernazione dell’Orso”, per via del letargo dei grandi mammiferi che inizia in questo periodo.

Cos’è una Superluna

Il termine “Superluna” è il frutto di un’invenzione mediatica, più che un fenomeno di reale rilevanza astronomica.

Si tratta infatti di una luna piena come tutte le altre, che però si verifica quando il nostro satellite raggiunge il perigeo, ossia il punto dell’orbita più vicino alla Terra.

Questo evento, che avviene almeno una volta all’anno, rende la Luna visibilmente più grande e luminosa: il suo diametro appare fino all’8% più ampio e la luminosità aumenta di circa il 30%, visibile nelle ombre e nel paesaggio illuminato.

La distanza media della Luna è di 384mila km, ma al perigeo scende a meno di 360mila km; all’apogeo, invece, supera i 405mila km, creando il fenomeno contrario della “mini Luna“.