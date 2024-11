Donna trovata morta in auto a Leporano vicino Taranto, corpo in una pozza di sangue: aperta indagine

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Drammatico rinvenimento a Leporano, in provincia di Taranto, dove una donna è stata trovata morta all’interno di un’auto parcheggiata presso una villa nella zona marina. Sul posto sono intervenuti carabinieri, un pm e il medico legale: allo stato attuale si sospetta che la donna di circa 70 anni possa essere stata vittima di omicidio. Perplessità ulteriori derivano dalla fuga di gas nell’appartamento della donna, che ha provocato un’esplosione.

Il corpo della donna in auto Leporano, Taranto

Il corpo senza vita della donna, riverso in una pozza di sangue, è stato ritrovato dentro un’auto parcheggiata nel cortile di una villa lungo la litoranea ionico-salentina, a Leporano in provincia di Taranto.

Sul luogo sono arrivati i carabinieri della compagnia di Taranto, il pm Salvatore Colella e la Scientifica con un medico legale.

La donna è stata ritrovata morta a Marina di Leporano, in provincia di Taranto

Le condizioni in cui è stato ritrovato il corpo lasciano pochi dubbi sul fatto che la morte sia sopraggiunta a causa di lesioni traumatiche: si indaga pertanto per omicidio, ma restano da chiarire le cause delle ferite.

La telefonata e la fuga di gas

Tanti sono gli aspetti poco chiari nella vicenda. I militari sono accorsi sul posto dopo esser stati allertati da una telefonata, effettuata da una persona rivelatasi in seguito come il figlio della vittima, che non aveva notizie della madre dal giorno prima.

Negli istanti seguenti, poi, si è verificata nell’appartamento della donna un’esplosione per una fuga di gas, situazione che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

L’evento non sarebbe stato casuale: i pompieri hanno riscontrato che i tubi del gas erano stati staccati, con l’obiettivo abbastanza palese di provocare una deflagrazione.

Gli investigatori hanno interrogato i vicini per raccogliere testimonianze su eventuali urla o movimenti sospetti nella villa, situata vicino alla strada principale della zona Saturo, nell’area marina e nota per la presenza di numerosi pub e locali.

Chi era la donna trovata morta a Leporano

Secondo quanto viene riportato da Antenna Sud, la donna trovata morta a Marina di Leporano si chiamava Silvana La Rocca, era un’insegnante in pensione e aveva per l’esattezza 73 anni.

La donna viveva da sola, dopo aver perso il marito, Cataldo Dettori, nel 2002 in un tragico incidente sul lavoro: da pensionato Ilva, era deceduto cadendo da un muletto durante una sessione di addestramento, dopo essere stato riconvocato come istruttore.