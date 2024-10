52enne schiacciato da un muletto a Puia, è ricoverato in gravi condizioni: ancora un incidente sul lavoro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato nella piccola frazione di Puia, nel comune di Prata di Pordenone. È accaduto nella mattinata di sabato 26 ottobre. Un uomo di 52 anni, originario di Cordenons, è rimasto gravemente ferito mentre si trovava all’interno dello stabilimento della Kristalia, azienda specializzata in arredamento di design. Colpito da un carrello elevatore in manovra e schiacciato contro un muro, l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine. Le sue condizioni rimangono serie, con un trauma toracico-addominale, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Incidente a Puia

L’incidente sul posto di lavoro è avvenuto all’interno del magazzino della ditta di via Durante, dove un operatore stava manovrando il carrello elevatore.

Le prime ricostruzioni suggeriscono che il 52enne possa essersi trovato in un punto cieco, sfuggendo così alla vista del conducente del muletto. I soccorsi, giunti sul posto con ambulanza e automedica, hanno rapidamente stabilizzato l’uomo, che è stato trasportato in ospedale.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente in azienda a Puia

Sul caso è stata avviata un’indagine dalla struttura sanitaria per la sicurezza degli ambienti di lavoro, per chiarire eventuali responsabilità e valutare possibili irregolarità nelle misure di sicurezza adottate nello stabilimento.

Le dinamiche dell’incidente

Le prime ricostruzioni sembrano indicare che l’incidente sia avvenuto durante una manovra ordinaria, e che l’uomo si trovasse nella traiettoria del mezzo senza che il conducente ne fosse consapevole.

L’incidente sembra rientrare in una dinamica purtroppo comune nei contesti industriali: i mezzi in movimento come i muletti rappresentano un rischio non trascurabile, soprattutto nei magazzini affollati.

Nonostante le rigide normative, basta un solo istante di disattenzione per causare gravi incidenti. Le indagini mirano a comprendere se l’accaduto sia imputabile a una svista del conducente o a una carenza di visibilità nelle aree di transito dei mezzi operativi.

Numeri degli incidenti sul lavoro

L’ennesimo drammatico episodio va a inserirsi in un contesto più ampio. A livello nazionale, i dati Inail indicano una riduzione degli incidenti sul lavoro nel 2023, con una diminuzione del 16,1% nelle denunce e del 9,5% nei casi mortali rispetto all’anno precedente. Anche se i primi mesi del 2024 hanno mostrato un incremento, con oltre 299 mila denunce di infortunio e 469 morti sul lavoro nei soli primi sei mesi, in aumento del 4,2% rispetto al 2023.

La tendenza è aggravata dai cosiddetti “incidenti plurimi”, come nel caso dell’esplosione alla fabbrica Toyota, dove hanno perso la vita due operai.