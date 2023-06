Bimbo di 8 anni in bici investito da un'auto a Gubbio: trasportato a Firenze in elicottero dopo l'incidente

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un pericoloso incidente si è verificato nella zona di Gubbio, mercoledì 28 giugno. Ad essere coinvolto è stato un bambino di otto anni che è stato investito mentre si trovava in bicicletta. Attualmente, il piccolo si trova ricoverato presso l’ospedale Meyer di Firenze per ricevere le cure necessarie, dopo essere stato trasferito in eliambulanza.

Il bambino viaggiava in bici

La notizia dell’investimento di un bambino a Gubbio è stata diffusa dai quotidiani e dai media locali, andando a suscitare grande preoccupazione nella comunità.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, stanno indagando per stabilire le circostanze esatte dell’incidente. Secondo una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, sembra che il bambino abbia perso il controllo della bicicletta finendo contro l’automobile coinvolta.

Fonte foto: Tuttocittà La zona dell’incidente è nel quartiere di Madonna del Ponte: il bambino stava pedalando in discesa

La dinamica dell’incidente

In base ai rilievi operati dai carabinieri, si è appurato che il bimbo stava pedalando attraverso un tratto in discesa di via Paolo Veronese, in sella alla propria bicicletta.

La zona dello scontro è quella del quartiere di Madonna del Ponte, che si trova a est del centro città. Sul posto l’intervento dei militari della stazione di Nocera Umbra del comando della compagnia di Gubbio, capitanata da Fabio Del Sette, i quali hanno provveduto alla raccolta dei primi dati per aprire un fascicolo sull’incidente.

Il bambino trasferito a Firenze

Il conducente della vettura, contro cui il bambino è andato a scontrarsi, ha lanciato per primo l’allarme e ha offerto il primo soccorso al piccolo.

Il pronto intervento del servizio di emergenza 118 ha permesso di soccorrere immediatamente il bambino, che è stato poi trasferito a Firenze per ricevere le cure specializzate necessarie.

I timori per il bambino

Le condizioni del bambino di 8 anni, ricoverato all’ospedale Meyer di Firenze, non sono al momento note. L’ennesimo incidente stradale ha fatto paventare l’ipotesi di una nuova tragedia con il coinvolgimento di un minore, come accaduto nell’eclatante caso di Casal Palocco alle porte di Roma.

L’ultimo aggiornamento della dolorosa vicenda riguarda l’interrogatorio di garanzia di Matteo Di Pietro, il giovane youtuber che era alla guida del Suv Lamborghini sotto l’effetto di stupefacenti, insieme agli altri ragazzi attivi sul canale social.

Il ragazzo, sotto consiglio dei suoi avvocati, ha scelto di non avvalersi della facoltà di non rispondere, testimoniando la sua versione sull’accaduto e affermando che, se fosse possibile, “vorrebbe ritornare indietro”.