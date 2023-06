Incidente in monopattino per Debora Serracchiani e il compagno: schianto contro un'auto, come sta la deputata

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Disavventura per la deputata del PD Debora Serracchiani, coinvolta in un incidente in monopattino mentre si trovava a Lignano Sabbiadoro. Le sue condizioni non sono per fortuna gravi e dopo l’accaduto ha voluto lanciare una raccomandazione.

La dinamica dell’incidente in monopattino

Stando a quanto riportato da fonti locali come Il Messaggero Veneto, l’incidente è avvenuto nelle serata di sabato 24 giugno 2023 a Lignano Sabbiadoro, comune italiano di quasi 7.000 abitanti del Friuli-Venezia Giulia e nota località turistica dell’Adriatico.

La deputata e responsabile Giustizia del Partito Democratico si trovava per strada alla guida di un monopattino, quando come confermato da lei stessa ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro il cofano di una macchina parcheggiata.

Fonte foto: ANSA Debora Serracchiani, ex presidente del Friuli-Venezia Giulia e vice-presidente del PD

Nell’incidente, avrebbe riportato la distorsione ad un ginocchio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale ma sembra non ci siano state ulteriori conseguenze.

La raccomandazione di Debora Serracchiani

Dopo l’accaduto, riferisce sempre la fonte veneta, la deputata ha lanciato un messaggio: “Siate prudenti! Soprattutto quando guidate un mezzo, anche se si tratta di un monopattino”.

Poi ha anche aggiunto: “Mi sento di raccomandarlo di cuore, dopo la disavventura che mi è capitata a Lignano. Ho perso il controllo del mezzo e il risultato è stata una brutta distorsione al ginocchio”.

Parole riprese anche dall’account ufficiale Facebook della Lega di Matteo Salvini, che sottolinea come l’ennesimo episodio “richiama alla necessità di maggiore sicurezza per chi guida questi mezzi, come prevede il progetto di legge per il nuovo Codice della Strada annunciato dal Ministro Matteo Salvini”

In arrivo domani in Consiglio dei Ministri, il nuovo Codice prevederà per i guidatori di monopattini l’obbligo di casco e freccia.

Anche Giuseppe Conte coinvolto in un incidente

Sono giorni decisamente turbolenti per la politica italiana e non solo per quanto accade in Parlamento o sul fronte estero. Oltre a Debora Serracchiani, infatti, anche Giuseppe Conte è rimasto coinvolto in un incidente.

È successo il 21 giugno: l’auto del presidente del Movimento 5 Stelle ed ex premier si è ritrovata nel mezzo in un tamponamento a catena sulla A1, poco dopo il casello di Frosinone. Due i veicoli coinvolti e per fortuna senza gravi conseguenze.

Nessuna ferita neppure per Conte, che stando a quanto riportato dopo l’accaduto, vista la situazione, non si è tirato indietro nell’aiutare le persone coinvolte nell’incidente.