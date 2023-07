Morto Angelo “Gino” Polenghi il cui volto ispirò quello di Diabolik: così Marchesi ebbe l'illuminazione

Angelo “Gino” Polenghi, i cui occhi di ghiaccio e il naso aquilino ispirarono il profilo di Diabolik. L’uomo, 83 anni, si è spento nella tarda mattinata di sabato 29 luglio.

Gino Polenghi, una vita dietro al bancone del bar

Polenghi ha passato una vita a fare il barista, a Brembio, piccolo comune nella Bassa Lodigiana. Suo il volto che ispirò l’illustratore e amico Luigi “Gino” Marchesi per il protagonista del famoso fumetto.

Si dice che le sorelle Giussani, fumettiste ed editrici di Astorina, nonché madrine del personaggio, consigliarono a Marchesi di modificare Diabolik dopo che i primi due numeri del fumetto non ottennero le vendite sperate.

L’illuminazione di Marchesi

Pare che le Giussani spinsero l’illustratore a prendere spunto dai divi americani dell’epoca. Ma Marchesi non era convinto di tale idea. Poi l’illuminazione: una sera di ritorno da una balera a Casalpusterlengo, mentre era in auto con Polenghi, ebbe l’intuizione giusta. Era proprio Polenghi, l’amico dagli occhi di ghiaccio e il naso aquilino, a nascondere in sé le fattezze che avrebbero reso Diabolik immortale.

Negli anni il barista ha preso parte a diversi eventi dedicati al fumetto. Faceva sempre dell’autoironia, spiegando che “mai avrei immaginato di dare il mio volto al “re del Crimine””.

Diabolik, le tappe del successo

Diabolik è un personaggio dei fumetti, creato nel 1962. In poco tempo raggiunse alte tirature arrivando a diventare un fenomeno di costume esaminato da sociologi ed esperti di comunicazione. Ha portato alla nascita del genere del fumetto nero italiano del quale è stato il precursore generando numerosi epigoni a partire dal 1964, quando il fenomeno esplose.

Pubblicato nel caratteristico formato libretto tascabile, dopo aver esordito in edicola nel novembre 1962, viene da allora edito senza interruzioni. Ha superato nel 2022 i 900 numeri pubblicati. I primi numeri della serie hanno raggiunto alte quotazioni nel mercato del collezionismo.

Il personaggio ha poi avuto tre trasposizioni cinematograficheː il primo film nel 1968, diretto dal regista Mario Bava, il secondo nel 2021 diretta dai Manetti Bros., cui è seguito un sequel nel 2022 realizzato dagli stessi autori, una serie animata e un vasto merchandising.Dal 1962 ha venduto quasi 150 milioni di copie.