Marina Berlusconi contro Report e Sigfrido Ranucci per il servizio su Silvio: "Pseudo-giornalismo, vie legali"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il servizio di Report su Silvio Berlusconi, andato in onda nell’ultima puntata, non è passato sotto silenzio. Tutt’altro: Marina Berlusconi accusa la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci di avere prodotto il “peggior pattume mediatico-giudiziario”, andando a riesumare accuse già smentite in sede giudiziaria. Aggiunge il suo carico la segreteria di Forza Italia, che parla di “fiume di fango”.

Marina Berlusconi attacca Report

La presidente di Fininvest ha annunciato il ricorso “a tutti gli strumenti legali più idonei” per rispondere a quello che viene giudicato un “ignobile e vergognoso esercizio di pseudo-giornalismo“.

Marina Berlusconi accusa Report di avere rimestato “per quasi due ore in un bidone di accuse sconnesse, illogiche, già smentite mille volte […] dando voce a personaggi più che screditati”.

Fonte foto: ANSA

Sigfrido Ranucci

La trasmissione, sostiene la primogenita di Silvio Berlusconi, avrebbe “tentato di riesumare le infamanti, paradossali accuse di una presunta vicinanza” del Cav “alla criminalità organizzata“.

Marina Berlusconi dichiara che tali accuse sono state “tutte regolarmente sepolte sotto le plurime archiviazioni decise – sempre su richiesta degli stessi inquirenti – dai Tribunali di Palermo, di Caltanissetta e di Firenze”.

Silvio Berlusconi anti-mafia

La presidente di Fininvest rivendica con orgoglio l’attività di suo padre, “in prima fila contro tutte le mafie“. “I suoi governi – evidenzia Marina Berlusconi – hanno varato normative e ottenuto risultati che nessun altro esecutivo italiano può vantare: dalla stabilizzazione del carcere duro per i boss mafiosi (il cosiddetto 41 bis) nel 2002, all’Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati ai mafiosi nel 2010, fino al primo Codice antimafia nel 2011”.

Oltre al contenuto, viene criticata anche la forma ovvero la scelta di montare “una canzonetta ironica” sulle immagini del funerale di Silvio Berlusconi. La figlia del Cavaliere, denuncia in definitiva l’esercizio del peggior “disservizio pubblico”.

Le accuse di Forza Italia a Report

Forza Italia si associa allo sdegno espresso dalla figlia del fondatore. Una nota del partito parla di “una sequela di vigliacche menzogne costruite per configurare un violento attacco politico di parte“.

Report, viene scritto, avrebbe “assemblato una congerie di notizie false con l’ausilio di testimonianze anonime e strumentali interviste a dichiarati avversari politici per ledere politicamente la figura di Silvio Berlusconi, la sua storia imprenditoriale, familiare e politica”.

Il tutto, viene sostenuto, al fine di condizionare “il pensiero di milioni di cittadini”. Fi si appella ai vertici della Rai chiedendo di intervenire per fermare lo “scempio”.