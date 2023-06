Funerali di Stato per Silvio Berlusconi: dall'abbigliamento agli onori militari, chi paga la cerimonia

La morte di Silvio Berlusconi verrà celebrata con i funerali di Stato. Per il Cavaliere, il governo ha disposto i riti al Duomo di Milano per mercoledì 14 giugno e una giornata di lutto nazionale. E’ la prima volta che viene dichiarata per la morte di un ex presidente del Consiglio.

Cosa prevedono i funerali di Stato

I funerali di Stato, disciplinati da una legge del 1987, spettano di norma alle massime autorità della Repubblica e sono, quindi, previsti per tutti gli ex capi di governo.

La cerimonia funebre, il “Cerimoniale di Stato”, è ben definita e prevede un’orazione commemorativa ufficiale, che si svolgerà alla presenza di Sergio Mattarella e altri 32 esponenti del governo.

Fonte foto: ANSA I funerali di Stato del presidente del Consiglio Franco Frattini a Roma il 27 dicembre 2022

Non dovrebbe essere eseguito l’inno nazionale, previsto esclusivamente al feretro del Presidente della Repubblica, ma possono essere eseguite altre musiche nel corso della cerimonia.

Sono inoltre previsti onori militari, sia all’ingresso del luogo della cerimonia che all’uscita, e il feretro dovrà, inoltre, essere contornato da 6 carabinieri in alta uniforme,

Per Berlusconi è stato anche proclamato il lutto nazionale: è la prima volta che accade per la morte di un ex presidente del Consiglio.

Le autorità pubbliche dovranno, quindi, astenersi da ogni impegno sociale, a eccezione delle manifestazioni di beneficenza.

L’abbigliamento e le bandiere

Secondo disposizioni di legge, nel corso della cerimonia funebre i partecipanti uomini dovranno indossare un abito scuro con cravatta nera o scura.

Anche le donne dovranno avere un abito nero o scuro, ma non dovranno obbligatoriamente indossare un velo nero, previsto per le esequie di un ex Presidente della Repubblica.

Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, potrebbe essere richiesto agli uomini di indossare un frac con gilet nero e alle donne un abito nero lungo.

Negli uffici pubblici e, su richiesta, nei consolati stranieri, le bandiere saranno poste a mezz’asta. Le bandiere esposte all’interno, invece, saranno abbrunate con due strisce di velo nero.

La bara e chi paga il funerale

Secondo quanto già dichiarato, la bara del Cavaliere sosterà sul sagrato della cattedrale solo per qualche minuto.

Se è prevista una processione al seguito del feretro, questa verrà seguita dai familiari di Berlusconi ed eventualmente dai rappresentati del governo.

Le spese di tutta la cerimonia, invece, saranno a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Queste, infatti, sono a carico dello Stato per i funerali del presidente del Consiglio “sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa”.