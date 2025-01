Maurizio Gasparri bocciato all'etilometro in diretta tv, beve un bicchiere di prosecco e il test è positivo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Maurizio Gasparri protagonista di un siparietto curioso a L’Aria che tira, talk show di La7 condotto dal giornalista David Parenzo. In trasmissione si stava parlando del nuovo codice della strada. Presente in studio anche un ufficiale della polizia stradale. In tale contesto il senatore di Forza Italia si è bevuto un bicchiere di prosecco e poi si è sottoposto a un test con un etilometro. Positivo!

Maurizio Gasparri, test con l’etilometro in tv

“Ho bevuto solo un caffè”, ha premesso Gasparri, prima che il conduttore Parenzo, nella puntata in diretta de L’Aria che tira del 13 gennaio, facesse portare in studio un bicchiere di vino per un esperimento con protagonista proprio il senatore forzista.

“Facciamo entrare questo bicchiere di ottimo prosecco, made in Cairo, qui solo eccellenze italiane ci sono”, ha detto ridendo Parenzo, citando scherzosamente il patron di La7. Poi è stato offerto del vino a Gasparri.

L’esperimento e l’esito positivo

“Lo faccio per l’esperimento, non sono un particolare bevitore… Tanto io non devo guidare…”, ha commentato il senatore che, in poco tempo, ha bevuto il prosecco, esclamando: “Dolce, è buono. Alla salute di Cairo”.

Pochi minuti prima di bere il vino, Gasparri si era sottoposto al primo test con l’etilometro, il cui risultato era stato negativo.

Ha quindi ripetuto l’operazione una seconda volta dopo aver consumato la bevanda. In questo caso il test ha dato esito positivo.

L’intervento dell’ufficiale della polizia stradale

L’ufficiale della polizia stradale presente in studio per parlare del nuovo codice della strada è intervenuto, sostenendo che se Gasparri si fosse sottoposto a un simile esame in strada l’avrebbe superato.

“Sicuramente, ad un test con l’etilometro in strada sarebbe risultato negativo”, ha assicurato l’agente, certo delle sue parole vista la bassa quantità di alcol consumata dal senatore.

“Sono una cavia”, ha commentato ridendo il parlamentare di Forza Italia dopo avere scoperto che il dispositivo usato per la rilevazione del tasso alcolemico non è ancora stato distribuito alle forze dell’ordine.