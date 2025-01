Juan Bernabé licenziato dalla Lazio dopo la protesi peniena, scandalo per video e foto sui social

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Juan Bernabé, il falconiere della Lazio, è stato licenziato dopo la diffusione di un video esplicito legato a un intervento di protesi peniena. La società calcistica ha condannato il comportamento, interrompendo ogni rapporto. Bernabé non è però pentito, ammettendo di aver fatto l’operazione per necessità fisiche, e spiegando che l’intento del video era quello di informare sull’intervento.

Licenziato Juan Bernabé, il falconiere della Lazio

La Società Sportiva Lazio è sotto choc per il caso provocato dal suo falconiere Juan Bernabé, colui che allo stadio fa volare l’aquila Olympia, mascotte della squadra.

Il video e le immagini esplicite inerenti la sua protesi peniena, insieme ai commenti pubblicati a corredo sui social, hanno portato il club a prendere la decisione di interrompere il rapporto lavorativo e prendere le distanze.

Il falconiere della Lazio Juan Bernabé e l’aquila Olympia

“La Società si rende conto del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell’aquila nelle prossime gare casalinghe” si legge nel comunicato della Lazio “ma ritiene che non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell’aquila, a un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto”.

La protesi peniena e l’intervista di Bernabé

Juan Bernabé aveva già attirato critiche nel 2021, quando fu immortalato mentre inneggiava a Mussolini e si produceva nel saluto romano allo stadio Olimpico. Intercettato dal programma radiofonico “La Zanzara”, il falconiere ha avuto modo di spiegare il suo comportamento.

“Pentito di averlo pubblicato? Assolutamente no, mai pentito di niente figuriamoci se lo faccio per una cosa che ha uno scopo medico” ha osservato Bernabé, che dice di averlo fatto al fine di informare sulla pratica medica.

“Ho messo il video nel mio profilo privato quindi è una cosa privata, se poi le persone lo fanno circolare che ci posso fare? La mia coscienza è pulita” ha affermato.

Perché Bernabé ha fatto l’intervento di protesi peniena

Descrivendosi come un uomo molto attivo sessualmente e con un desiderio marcato, il falconiere ha ammesso di essersi operato per incrementare le sue prestazioni.

“Un intervento meraviglioso, l’ho fatto per essere prestante come quando ero giovane” ha raccontato, allontanando le polemiche e affermando di non aver fatto nulla di male.

Considerando la nudità come un fatto normale, frutto di una mentalità dovuta al passato da naturista, Bernabé ha rivendicato le sue azioni. “A tutto il mondo piace il sesso, non bevo, non fumo e non mi drogo ma mi piace il sesso come a tutti gli uomini e noi uomini cerchiamo sempre di avere una maggiore capacità sessuale” ha asserito.

Infine un passaggio sulla Lazio e non solo, che resta una delle sue passioni malgrado il licenziamento. “Essere della Lazio? Un onore in tutti i sensi, mi fa sentire più maschio” ha affermato. L’altra passione è quella per Mussolini: “Lo ammiro tantissimo” ha aggiunto, attirando su di sé altre probabili polemiche.