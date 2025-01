Massimo Giletti riparte sulla Rai e invita la sua ex Alessandra Moretti, europarlamentare del Pd

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Massimo Giletti torna con “Lo Stato delle Cose” su Rai 3 dopo la pausa natalizia. Il programma, che approfondisce temi politici e sociali, vedrà diversi ospiti come Michele Santoro, Andrea Delmastro, Ilaria Cucchi e, fra gli altri, l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, ex compagna di Giletti.

Massimo Giletti invita la ex Alessandra Moretti al ritorno in Rai

Nella puntata di lunedì 13 gennaio de “Lo Stato delle Cose” su Rai 3, Massimo Giletti gestirà il dibattito sulle principali questioni politiche, economiche e sociali del momento, come il caso Ramy Elgaml a Milano.

Questo e altri temi saranno affrontati insieme agli ospiti in studio, fra i quali suscita curiosità la presenza di Alessandra Moretti, eurodeputata dem che ha avuto una relazione con il conduttore e giornalista.

L’eurodeputata Alessandra Moretti

La storia fra Massimo Giletti e Alessandra Moretti

Alcuni mesi prima Alessandra Moretti aveva raccontato al Corriere la sua storia d’amore con Massimo Giletti, risalente a circa dieci anni fa.

Dopo un matrimonio finito, da cui sono nati i figli Guido e Margherita, Moretti si trovava già impegnata in politica come vice sindaco di Vicenza, quando ebbe inizio la relazione con il giornalista.

Un legame nato dopo un’intervista e definito “importante e sincero” ma anche tormentato. Moretti ha ricordato Giletti come un corteggiatore “insistente” e molto premuroso.

Una relazione poi giunta al termine, ha ricordato l’eurodeputata, soprattutto a causa dell’eccessiva attenzione mediatica e con un pizzico di ingerenza da parte della figlia Margherita.

Chi è Alessandra Moretti

Alessandra Moretti, avvocata vicentina classe 1973, ha iniziato la carriera politica come consigliera comunale e vicesindaca di Vicenza.

Da deputata nel 2013 ha promosso il “divorzio breve”; un anno dopo è diventata europarlamentare, con una pausa per candidarsi alla presidenza del Veneto nel 2015. Rieletta a Bruxelles nel 2024 con oltre 82mila voti, è una politica impegnata su salute, ambiente e diritti.

Lungo il suo percorso anche alcune controversie: nel 2015, quando si definì “ladylike”, sostenendo che le donne in politica dovessero essere curate ed eleganti, suscitando critiche per i commenti su Rosy Bindi.

Nel 2016, poi, quando fu accusata di assenteismo in consiglio regionale e di un viaggio in India durante una presunta malattia. In quell’occasione si dimise da capogruppo Pd, scusandosi per l’accaduto.

Nel 2019 fece discutere invece per la proposta di utilizzare tendine nei cimiteri, atte a coprire i simboli religiosi durante le cerimonie laiche.