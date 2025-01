Guillermo Mariotto e la fuga da Ballando con le stelle, il motivo svelato a Verissimo: "Dovevo correre"

Guillermo Mariotto, a distanza di circa venti giorni dalla conclusione di Ballando con le stelle 2024, è stato ospite a Verissimo, raccontando la sua versione dei fatti in merito alla sua assenza in giuria durante la finalissima del popolare talent show. Lo stilista di origini venezuelane è finito al centro di polemiche e critiche, arrivate anche da parte della Rai, dopo che durante la prima semifinale del programma del 30 novembre, nel bel mezzo della diretta, ha lasciato lo studio senza avvisare nessuno, nemmeno la padrona di casa Milly Carlucci. Conversando con Silvia Toffanin, ha fornito delucidazioni anche su tale questione.

Mariotto a Verissimo: le sue verità su ciò che è accaduto a Ballando con le Stelle

A Verissimo, Mariotto ha narrato ulteriori dettagli relativi alla sua scelta di abbandonare lo studio di Ballando con le Stelle il 30 novembre scorso.

“Era sabato – ha raccontato lo stilista – e lunedì c’era la partenza di 17 abiti di alta moda con la sigla hrh, her royal majesty, della serie se non consegni ti tagliano la testa. Altro che Mediaset o Rai. In 70 anni della maison non è mai capitato che non abbiamo consegnato un ordine, mi hanno chiamato dal laboratorio, dicendo che la capa delle sarte si era sentita male. Allora mi sono spaventato”.

Fonte foto: ANSA Lo stilista Guillermo Mariotto

Il giurato ha aggiunto che quando è sotto stress speso sta male e che quindi, anche tale fattore, lo ha spinto ad abbandonare la diretta: “Quando mi stresso, vomito come nelle scene dell’esorcista, non era il caso di mettermi a vomitare. Quindi sono andato dove vado a fumare sempre, ho incontrato Amanda Lear, che mi ha detto di uscire con lei. Io dovevo correre a vedere cosa fosse successo e nessuno mi avrebbe fermato in quel momento”.

A questo punto lo stilista ha lanciato anche un paio di stoccate, una indirizzata a coloro che lo hanno criticato, l’altra alla Rai, sostenendo che l’inghippo venuto a crearsi e per cui qualcuno dei vertici si è arrabbiato, alla fine, ha fatto bene agli ascolti tv: “Per cinque balletti che non ho giudicato non doveva crollare il mondo, invece è crollato. Loro erano arrabbiati, ma alla fine hanno fatto il 29% di share”.

Mariotto è rientrato in giuria nella seconda semifinale, poi, a gran sorpresa, non si è presentato alla finalissima. Motivo? Ufficialmente per via di un infortunio al ginocchio rimediato mentre si trovava in un albergo a Riad per lavoro.

“C’era – ha raccontato lo stilista sempre a Verissimo – il campo da tennis con le reti metalliche come i campi da basket del Bronx, con 15 ragazzi di colore che facevo danza acrobatica coi tamburi. Per mia indole mi sono agitato e mi sono aggrappato a quella rete. Inizio a giocare con loro e a un certo punto loro iniziano a fare giochi acrobatici con le corde. Pensavo di saperlo fare e invece mi sono fatto male al ginocchio”.

Guillermo Mariotto: “Vivo un momento di upgrade spirituale”

Dopo le polemiche, Selvaggia Lucarelli, che da anni condivide il bancone della giuria di Ballando con le Stelle con Mariotto, ha dichiarato che lo stilista stava attraversando un momento di fragilità a livello personale. Il diretto interessato, in parte, ha smentito la collega.

“Non si tratta di fragilità – ha sottolineato -, ho delle emotività, ho un momento di upgrade spirituale. Lei ha usato la parola fragilità perché lei la vede così, io lo vedo come un momento di potenza. Io parlo attraverso le canzoni d’amore. Al comportamento generale di tutti rispetto al fatto che fossi andato via dalla puntata per una necessità incombente, risponderei con il brano “Buco nel cuore” di Cocciante, perché avevo un buco nel cuore. Anche se adesso sono felice”.

La risposta alle accuse di molestie

Altra polemica rovente che ha coinvolto Mariotto è stata quella inerente all’accusa di molestie. Sempre lo scorso 30 novembre, poco prima di abbandonare lo studio, durante un siparietto con Amanda Lear, la sua mano è finita su una zona intima di un ballerino.

Da evidenziare che tale ‘palpata‘ è avvenuta mentre Mariotto stava cadendo e stava guardando da un’altra parte. Pure il danzatore coinvolto nella vicenda ha detto di non essersi minimamente offeso, oltre a dichiarare di credere che nel gesto non ci fosse alcuna malizia. Nonostante ciò, c’è chi ha urlato allo scandalo.

“Non mi ha ferito niente – il commento di Mariotto a Verissimo -, io non guardo la tv, non guardo i social, non guardo niente. Mi è dispiaciuto che quelli attorno a me hanno sofferto tanto per questa vicenda, sui social si alzano polveroni giganteschi che poi vanno via. Quell’episodio è stato futile. Non mi sono sentito offeso. Era talmente palese che fosse una bugia, che tutti mi hanno difeso, perfino Selvaggia Lucarelli”.

Conferma a Ballando in bilico e il sogno di partecipare a Sanremo

Voci insistenti sostengono che il prossimo anno, dopo ciò che è accaduto, la Rai potrebbe dare il benservito a Mariotto, non confermandolo in giuria a Ballando.

“Io voglio giudicare ancora balletti, ma vedremo come si mette, non è detto che mi chiamino dopo quello che è successo”, ha spiegato lo stilista.

“La verità è che ci sono progetti futuri: mi auguro che l’album di canzoni che sto per lanciare abbia successo e vorrei cantare una cover con Luca Dirisio a Sanremo. Inoltre, in futuro non vorrei solo giudicare i balletti, ma essere giudicato”, ha concluso lo stilista.