Guillermo Mariotto ha saltato la finale di Ballando con le stelle per un incidente: "Sono in sedia a rotelle"

Guillermo Mariotto ha rotto il silenzio sulla sua assenza alla finale di Ballando con le Stelle. Lo stilista venezuelano, al centro di feroci polemiche nelle ultime settimane, ufficialmente è stato costretto a dare forfait per problemi di salute. Lo stesso Mariotto ha confermato tale versione, spiegando che in questo momento può muoversi soltanto con la sedia a rotelle.

Guillermo Mariotto: “Mi sposto in sedia a rotelle”

Raggiunto dall’AdnKronos, Mariotto ha dichiarato di non aver rimpianti per non aver preso parte all’ultimo atto del popolare talent show condotto da Milly Carlucci. Il giurato ha raccontato che è alle prese con dei problemi che non gli consentono di camminare.

“Nessun rimpianto”, ha sottolineato a proposito dell’assenza alla finale di Ballando. “Purtroppo il recente incidente a Riyadh mi impedisce di muovermi. Sono costretto a spostarmi in sedia a rotelle”, ha aggiunto.

Fonte foto: ANSA Lo stilista Guillermo Mariotto

Mariotto tornerà a Ballando con le Stelle? “Solo Dio sa…”

Dopo aver abbandonato lo studio senza avvisare nel corso della semifinale in onda il 30 novembre, pare che la Rai abbia addirittura valutato la sua cacciata.

Invece Mariotto è tornato regolarmente in studio sabato 14 dicembre. Infine il forfait prima della finale. E adesso che succede? Ritornerà a Ballando con le stelle la prossima stagione? “Solo Dio può saperlo”, la risposta evasiva dello stilista.

“Vittoria di Bianca Guaccero? Troppo facile…”

Lo stilista ha poi detto la sua sulla vittoria di Bianca Guaccero: “Troppo facile, non avrei tifato per lei e non l’avrei fatta vincere, sapeva già ballare. Ma già alla X puntata avevo stilato la mia personale classifica”.

“Gli dei, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, senza eguali e senza rivali, poi c’erano gli ‘umani'”, ha aggiunto Mariotto nel commentare i concorrenti rimasti in gara fino alla fine.

Complimenti anche per i terzi classificati e per Anna Lou Castoldi e il suo maestro: “A pari merito Federica Nargi, il miracolo di Tor Bella Monaca, bella come ‘miss universo’ e nessuna miss ha mai partecipato a ‘Ballando’ che ha trasformato il ‘rospo’ Favilla in un principe azzurro, e la coppia composta da Anna Lou Castoldi, la bocca della verità che parla come balla e balla come parla, e da Nikita Perotti, il più atletico dei principi di ‘Ballando’, il più bello del reame.

Dichiarazioni al miele anche per Tommaso Marini, descritto dal giudice come “il concorrente più incredibilmente fluido che sia mai stato in gara, di una bellezza ambigua, senza pari, divo/ diva tra i divi /dive”.