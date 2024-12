Bianca Guaccero vince Ballando con le Stelle 2024, il podio e l'annuncio a sorpresa di Pasquale La Rocca

Si è conclusa l’edizione 2024 di Ballando con le Stelle. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Bianca Guaccero e il maestro Giovanni Pernice. Da segnalare che la finale ha visto la defezione di Guillermo Mariotto in giuria. Lo stilista, al centro di svariate polemiche nelle ultime settimane, ufficialmente, come spiegato da Milly Carlucci, ha dovuto dare forfait per problemi di salute.

Ballando con le Stelle, vincono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno battuto nel ring finale, con il 61% delle preferenze, la coppia formata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Medaglia di bronzo per Federica Nargi e Luca Favilla.

“Volevo ringraziare tutti; è la prima volta che vinco qualcosa nella vita”, ha dichiarato a caldo la conduttrice poco prima di alzare la coppa. Durante il percorso a Ballando, Guaccero e Pernice sono diventati anche una coppia nella vita privata. I due infatti si sono fidanzati.

Fonte foto: ANSA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

“Questi mesi sono stati totalizzanti e mi hanno cambiata moltissimo. Ero una persona che viveva all’interno di una bolla e ogni tanto usciva fuori. L’impatto con questa esperienza ha distrutto questa bolla e ora non ho più paura di vivere fuori della mia comfort zone. Ho finalmente ritrovato quella Bianca che non vedevo da tanto tempo”, ha spiegato Guaccero nella clip di presentazione del tango di puntata.

A proposito dell’amore vissuto con Pernice ha aggiunto: “Giovanni non ha fatto niente per conquistarmi, è stato se stesso con la sua passione totale, è stato quello a farmi innamorare. A me l’amore mi ha sempre messo un po’ in agitazione, non mi sono mai sentita al sicuro. La differenza che provo con lui, è che con lui mi sento al sicuro. E questa cosa mi dà la felicità”.

“Da donna lei si è presa cura di me, e io mi sono preso cura di lei. E io era da tempo che avevo bisogno di una donna che si prendesse cura di me, mancava una donna al mio fianco”, il commento di Pernice sulla neonata relazione sentimentale.

Pasquale La Rocca annuncia il ritiro

Dopo l’esibizione con la partner di ballo Federica Pellegrini, Pasquale La Rocca ha ringraziato il pubblico in lacrime. Poi l’annuncio a sorpresa: “Questa potrebbe essere la mia ultima partecipazione a Ballando”.

Milly Carlucci: “No Pasquale non puoi dirci queste cose”. “Io mi rifiuto. Mi oppongo”, l’eco di Selvaggia Lucarelli che ha aggiunto: “Ti vuoi mettere contro di me?”.

Il motivo non è stato svelato, ma il ballerino tiene a specificare che non è ancora ufficiale: “Ma mi sembrava giusto annunciarlo, dopo la chiusura del televoto. Grazie a tutti”.

La classifica finale

Guaccero e Pernice, nell’ultimo scontro in pista, hanno trionfato con il 61% dei voti su Pellegrini e La Rocca, fermi al 39%. Nargi e Favilla terzi. Quarti a pari merito, Luca Barbareschi, Tommaso Marini e Anna Lou Castoldi, che hanno alzato bandiera bianca dopo lo scontro diretto con i primi tre classificati.

Di seguito la classica finale:

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca Federica Nargi e Luca Favilla Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti Tommaso Marini e Sophia Berto

Caso Mariotto: parte del pubblico scettico sulle motivazioni dell’assenza

L’assenza di Guillermo Mariotto è diventata un caso. Ufficialmente il giurato non ha potuto essere presente alla finale a causa di un incidente che gli ha provocato un trauma al ginocchio.

Milly Carlucci ha inoltre aggiunto che lo stilista, poche ore prima dell’ultimo atto del talent show, era stato accompagnato su una sedia a rotelle all’uscita del gate dell’aeroporto Fiumicino di Roma.

La spiegazione fornita dalla conduttrice è stata accolta da parecchi telespettatori con scetticismo. Sui social tanti coloro che hanno scritto di non credere alla versione data dal programma. C’è chi pensa, alla luce di quel che è accaduto nelle precedenti puntate, che le motivazioni dell’assenza siano altre rispetto a quelle ufficiali.

Si ricorda che la Rai, nei giorni scorsi, ha anche valutato l’allontanamento del programma del giudice dopo che nella prima semifinale del 30 novembre ha abbandonato la trasmissione in diretta senza avvisare nessuno. Allora la Carlucci parlò di “comportamento grave”.