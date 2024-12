Il caso di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle arriva in Parlamento: interrogazione di 3 senatrici

L’affare s’ingrossa: il Mariotto-gate approda in Senato, con tre parlamentari di centrodestra che hanno presentato un’interrogazione al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per sapere se e quali iniziative intenda adottare in merito a quanto avvenuto negli studi di Ballando con le stelle, quando il giurato Guillermo Mariotto avrebbe allungato la mano per palpare le parti intime di un ballerino.

Interrogazione parlamentare sul caso Mariotto

L’interrogazione è stata presentata da due senatori di FdI, ovvero la prima firmataria Susanna Campione e Giovanni Satta, e dalla leghista Tilde Meniasi.

La questione, dunque, da mera polemica televisiva con inevitabili risvolti social, nel giro alcune settimane è montata divenendo un vero e proprio caso politico.

Lo stilista Guillermo Mariotto, giudice a Ballando con le stelle

“Sabato 30 novembre 2024 – si legge – nel backstage della trasmissione di Rai 1 Ballando con le stelle il giudice di gara Guillermo Mariotto, a giudizio dell’interrogante, ha compiuto un gesto molesto nei confronti di un ballerino“.

I senatori, oltre a ricordare come la breve sequenza sia stata ripresa da Striscia la notizia, parlano di “palese violazione di quanto previsto nel contratto di servizio“.

Il comportamento di Milly Carlucci

Subito dopo, lo stilista Guillermo Mariotto ha abbandonato gli studi televisivi. La conduttrice Milly Carlucci, viene aggiunto, nei giorni successivi ha “minimizzato la vicenda stigmatizzando l’abbandono della trasmissione ma non il comportamento del giudice di gara e giustificando, altresì, un altro fuori onda scurrile dello stesso”.

I tre senatori rammentano poi quanto avvenuto nel 2022, quando durante la trasmissione Domani è un altro giorno in onda su Rai 1, il cantante Memo Remigi “venne estromesso immediatamente” per “aver sfiorato il corpo della cantante Jessica Morlacchi“.

L’accusa dei senatori sul caso Mariotto

I senatori non ci stanno, sostenendo che il modo in cui sia stata gestita la vicenda “veicola il messaggio devastante dell’impunità per i comportamenti molesti” che fra l’altro sono stati commessi “sul posto di lavoro“.

Il nodo della questione non riguarda unicamente il comportamento del “signor Mariotto”, ma anche “la sua riammissione alla partecipazione nella finale della trasmissione” che, secondo gli interroganti, potrebbe far passare il concetto secondo il quale “le molestie vengono sanzionate a seconda di chi le commette e possono essere derubricate a goliardia“.

La questione, inoltre, sarebbe stata gestita “al fine di tenere alti gli ascolti” tramite una “spettacolarizzazione della vicenda”.