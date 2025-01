Pagamenti Naspi gennaio 2025, il calendario Inps e i possibili ritardi: quando verrà accreditato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

I pagamenti della NASpI di gennaio 2025 da parte dell’Inps potrebbero subire ritardi a causa delle festività e della chiusura della contabilità pubblica fino al 10 gennaio. La prima data utile per i versamenti è il 13 gennaio, con variazioni in base alle sedi territoriali.

NASpI, quando arrivano i pagamenti di gennaio 2025

Nuovo mese e nuovo appuntamento con la NASpI, l’indennità destinata a chi ha perso il lavoro senza colpa e ha accumulato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti.

Anche per gennaio 2025 i beneficiari attendono fiduciosi l’arrivo dei pagamenti, ma questo mese potrebbe riservare qualche sorpresa da parte dell’Inps, con ritardi dovuti alle festività.

Come ogni mese di gennaio, l’Inps potrebbe avere dei ritardi nei pagamenti della NASpI

Il versamento relativo al primo mese del 2025, che copre il mese di dicembre, è stato programmato a partire da lunedì 13 gennaio 2025. Tuttavia, le date di accredito non sono uguali per tutti, poiché sono stabilite dalle singole sedi territoriali dell’Inps, e non dalla sede centrale di Roma.

Ogni ufficio locale ha infatti i suoi tempi di lavorazione, il che può determinare delle differenze nei giorni di accredito.

Il calendario Inps dei versamenti della NASpI

I pagamenti della NASpI, di solito previsti per il 10 di ogni mese, possono subire ritardi se le lavorazioni non vengono avviate in tempo. Nel caso di gennaio, come già successo negli anni precedenti, il pagamento potrebbe essere posticipato a causa delle festività e della chiusura della contabilità pubblica.

Poiché il 1 gennaio è festivo, l’Inps non può iniziare immediatamente la procedura di pagamento. Inoltre, la contabilità pubblica rimane chiusa fino al 10 gennaio, rallentando ulteriormente l’emissione dei pagamenti.

Come in passato, la NASpI di gennaio potrebbe essere accreditata con un ritardo rispetto alla data consueta, con i pagamenti che no dovrebbero partire prima del 13 gennaio.

Utile ricordare che anche nel 2023 i pagamenti erano iniziati il 13 gennaio, mentre nel 2024 l’accredito è stato posticipato ulteriormente, avvenendo il 15 gennaio.

Le novità del 2025 per la NASpI

A partire dal 2025 la NASpI sarà estesa anche ai lavoratori che, avendo dato dimissioni volontarie da un lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 12 mesi, si trovano in disoccupazione a seguito di licenziamento da un nuovo impiego.

Tuttavia, il diritto all’indennità sarà vincolato alla maturazione di almeno 13 settimane di contribuzione dal momento della cessazione del precedente contratto.

Questa misura, introdotta in Manovra, mira a contrastare il fenomeno delle dimissioni volontarie seguite da rapidi riassorbimenti, con l’intento di evitare abusi del sistema. Attualmente, i requisiti per accedere alla NASpI comprendono la disoccupazione involontaria e almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.