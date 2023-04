Morto a Messina mentre cerca di entrare in casa dal balcone dopo aver dimenticato le chiavi: aveva 47 anni

Tragedia a Messina. Un uomo è precipitato dal secondo piano di una palazzina nel tentativo di recuperare le chiavi che aveva dimenticato all’interno di un residence.

L’uomo è morto sul colpo

Mauro De Salvo, 48 anni, è morto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, De Salvo aveva dimenticato le chiavi all’interno nell’appartamento situato al secondo piano nel residence “Paradise” del Villaggio Annunziata.

Per recuperarle, l’uomo si sarebbe arrampicato attraverso i balconi quando, a un certo punto, avrebbe perso l’equilibrio: è morto cadendo sull’asfalto e sbattendo violentemente la testa.

L’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine

Sul posto, secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, sono giunti gli agenti delle volanti della polizia di Stato.

Chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, che sono riusciti ad aprire la porta dell’’appartamento sito al secondo piano del complesso Paradise.

Dov’è successo

Il residence “Paradise” del Villaggio Annunziata dista circa 4 km dal centro di Messina. Prende il nome dall’omonimo quartiere dell’Annunziata – situato nella zona nord della città – e dal torrente omonimo.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’Annunziata, il rione di Messina dove si è consumata la tragedia

