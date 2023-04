Bimbo di 4 mesi cade, batte la testa e muore dopo poche ore a Messina: i medici lo avevano dimesso

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Dalla provincia di Messina arriva notizia della tragica morte di un bimbo di appena 4 mesi: il neonato è caduto e ha battuto la testa. Per i medici che lo hanno visitato, tuttavia, non aveva riportato gravi danni. È morto dopo poche ore.

Barcellona Pozzo di Grotto, neonato cade e batte la testa

La notizia, riportata da quotidiani locali, arriva da Barcellona Pozzo di Grotto, comune italiano di quasi 40.000 abitanti della città metropolitana di Messina, in Sicilia. Nella giornata di ieri, un bimbo è caduto e ha battuto la testa mentre si trovava in casa.

Immediata la corsa in ospedale dei genitori, che lo hanno portato d’urgenza prima all’ospedale Fogliani di Milazzo. Qui hanno riferito della caduta e delle loro preoccupazioni, tuttavia i medici del nosocomio non hanno riscontrato problemi.

Il neonato è stato portato in ospedale prima a Milazzo e poi a Messina, prima della tragica morte

Le sue condizioni non sono state ritenute gravi, neppure tali da richiedere una notte in osservazione e per questo è stato dimesso. I genitori, una coppia tunisina in Italia da molti anni, è così tornata a casa ma la situazione è degenerata velocemente.

Inutile l’intervento per salvare il bambino a Messina

Il bimbo di 4 mesi ha continuato a stare male. Per questo, i genitori hanno deciso di tornare al pronto soccorso, questa volta però non a Milazzo ma al Policlinico di Messina.

I medici di questo secondo ospedale hanno deciso di effettuare una risonanza magnetica e a quel punto, stando a quanto riportano le fonti, è stata scoperta una vasta emorragia nella testa del neonato.

La corsa in sala operatoria è stata inutile: si è tentato di salvarlo con un intervento chirurgico, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare ed è morto. Una settimana fa, una bimba di 15 giorni è morta improvvisamente all’ospedale di Palermo.

La Procura indaga sulla morte del bimbo di 4 mesi

Stando a quanto riporta il Giornale di Sicilia, la vicenda ora passa nelle mani della Procura. Gli inquirenti di Barcellona Pozzo di Gotto hanno deciso di aprire un fascicolo di indagine per far luce sulle cause della morte ed eventuali responsabilità.

A occuparsi dell’indagine sono i carabinieri del luogo. Il corpo del bimbo di 4 mesi è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Da chiarire non solo la dinamica dell’incidente in casa, ma anche l’operato dei medici dell’ospedale di Milazzo.

La fonte riferisce anche una prima indiscrezione: a quanto pare, l’infante si trovava in braccio ad uno zio, quando è caduto e ha battuto la testa.