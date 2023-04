Morto 60enne nell'incendio scoppiato in casa a Cagnano Varano vicino Foggia: ipotesi cortocircuito della stufa

Un incendio domestico non ha lasciato scampo a un uomo sui 60 anni che è deceduto alle prime ore di venerdì 7 aprile. Il fatto è avvenuto a Cagnano Varano, piccolo comune in provincia di Foggia.

Incendio a Cagnano Varano

Le fiamme sono divampate attorno alle 3:00 del mattino, forse per un cortocircuito o per il malfunzionamento di una stufa elettrica.

La vittima viveva da sola in un appartamento in via Varano, nel centro del paese.

Fonte foto: Tuttocittà Cagnano Varano è un paese di circa 7mila abitanti in provincia di Foggia in Puglia. Fa parte del parco nazionale del Gargano.

Come riporta ‘Foggia Today’, le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del vicino comune di Vico del Gargano. Sono stati loro a rinvenire il corpo senza vita dell’uomo. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Incendio a Manfredonia, morta un’anziana

Non molto lontano, una donna di 85 anni è morta a Manfredonia in circostanze simili.

Il fatto è avvenuto a metà febbraio. L’anziana viveva da sola e a tarda sera stava utilizzando una stufa elettrica per riscaldarsi. A un certo punto i vestiti che aveva indosso hanno preso fuoco e non le hanno lasciato scampo.

In breve tutto l’appartamento del piano terra di via San Francesco è stato avvolto dalle fiamme. In quella occasione il rogo è stato domato dai vigili del fuoco di Manfredonia. Sono stati loro, una volta spento l’incendio, a rinvenire il corpo della donna.

Roghi causati da stufe elettriche

E la cronaca recente registra, da nord a sud, altri casi di incendi domestici divampati a causa di stufe elettriche mal funzionanti.

A inizio marzo un incendio è divampato in via Quintiliano a Milano, dove le fiamme hanno avvolto l’ex sede della casa discografica Sugar-Cgd. Forse una stufa alla base del rogo.

A febbraio una donna è morta a Pordenone in un’esplosione causata forse dalla stufa che usava per riscaldarsi.

A gennaio in Campania ad Afragola cinque cani sono morti in un incendio sprigionatosi in un box. A morire una American Bully e i suoi quattro cuccioli. Le fiamme sono forse divampate da una stufa che era stata disposta per tenere al caldo gli animali.

Sempre a gennaio a Napoli in una palazzina di Secondigliano sono state evacuate 30 persone. Anche in quel caso sul banco degli imputati è finita una stufa elettrica.