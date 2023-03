Incendio in un palazzo di via Quintiliano a Milano: fiamme nell'ex sede della casa discografica Sugar-Cgd

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Vigili del fuoco in azione nella mattinata di mercoledì 1 marzo 2023 a Milano per spegnere un incendio che si è sviluppato all’interno di un palazzo della periferia meneghina. Le fiamme, secondo quanto si apprende, hanno coinvolto uno degli edifici di via Quintiliano, quello che in passato era stata la sede dell’etichetta discografica Sugar-Cgd.

Fiamme nell’ex sede della Sugar-Cgd

Le fiamme, secondo quanto appreso dagli uomini del corpo dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, si sarebbero sviluppate tra il quarto e il quinto piano del palazzo che si trova in via Quintiliano 41, vicino via Mecenate. Ad andare a fuoco sono stati vecchi materassi e rifiuti che hanno permesso alle fiamme di propagarsi velocemente tra i due piani.

I vigili del fuoco, intervenuti prontamente dopo la chiamata di soccorso, hanno provveduto a spegnere le fiamme e, successivamente, hanno dato il via ai sopralluoghi del caso per dichiarare agibile o meno il palazzo.

L’edificio, oggi disabitato, era un tempo la sede dell’etichetta discografica Sugar-Cgd. Da novembre 2022, secondo quanto si apprende, i locali erano stati sgomberati.

Le ipotesi sull’incendio

Dopo aver spento le fiamme e aver tirato un sospiro di sollievo per l’assenza di persone all’interno del palazzo, ora servirà fare chiarezza per cercare di capire quali siano state le reali cause dell’incendio scoppiato in via Quintiliano.

Secondo alcune testimonianze, l’edificio era utilizzato come rifugio notturno da diversi senzatetto. Ed è forse per questo motivo che si sarebbero propagate le fiamme, con qualche stufa che potrebbe aver provocato un cortocircuito o qualche falò sfuggito al controllo di chi aveva scelto l’edificio come ricovero di fortuna notturno.

Il palazzo ex sede della Sugar

Sugar-Cgd, quali artisti produce e dove si trova

Oggi con sede legale in Galleria del Corso a Milano, la Sugar-Cgd è una delle etichette discografiche indipendenti tra le più attive in Italia. Fondata da Caterina Caselli e Ladislao Sugar.

Tra i più importanti editori musicali sul mercato nazionale ed europeo, la società ha prodotto artisti di caratura internazionale come Andrea Bocelli, Malika Ayane, Elisa, Arisa e la Piccola Orchestra Avion Travel. Attualmente può contare tra gli artisti nomi come Madame, Negramaro, Sangiovanni e Raphael Gualazzi, mentre tra gli autori figurano anche Motta, Salmo e Willie Peyote.