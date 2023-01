Incendio a Napoli causato da una stufa elettrica: evacuate 30 persone da una palazzina di Secondigliano

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Napoli brucia. Una palazzina del quartiere Secondigliano ha preso fuoco verso le 22 di lunedì 9 gennaio. L’incendio, che sarebbe stato causato da un malfunzionamento di una stufa elettrica, è stato spento solamente la mattina dopo. Il fumo ha interessato l’intero edificio, costringendo gli occupanti – 30, tra cui 4 bambini – all’evacuazione.

La dinamica

L’incendio, secondo quanto riferito dall’Ansa, sarebbe scoppiato in una palazzina di 5 piani in via Sardegna, a Secondigliano, quartiere di Napoli.

Il fumo si sarebbe propagato nell’intero edificio, spingendo i vigili del fuoco a far evacuare tutti e 30 gli inquilini dello stabile, tra cui 4 bambini.

La zona in cui si è verificato l'incendio a Napoli, in via Sardegna

Le fiamme potrebbero essere state causate dal malfunzionamento di una stufa elettrica all’interno di un appartamento situato al piano terra.

I soccorsi

L’incendio è stato domato dopo diverse ore, nella mattinata di martedì 10 gennaio.

La stanza al piano terra da cui sarebbe partito l’incendio, ovviamente, è stata dichiarata inagibile.

Come stanno i residenti

Tutti gli inquilini, fortunatamente, stanno bene: nessuno risulterebbe ricoverato o intossicato.

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, tutti i residenti sono stati fatti rientrare nelle loro rispettive abitazioni.

Poche ore prima un edificio abbandonato, occupato da senza fissa dimora, era stato avvolto dalle fiamme a Milano.