Morta l'ex deputata del Pci Angela Bottari: è stata sua la prima proposta di legge contro la violenza sessuale

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Lutto nel mondo della politica. Angela Bottari è morta a 78 anni a Messina la sera di martedì 14 novembre. Una vita intera, la sua, dedicata all’impegno politico: nelle tre legislature come deputata nel Partito comunista italiana (Pci), dal 1976 al 1987, è stata spesso in prima linea nelle battaglie per le donne, dall’avversione al delitto d’onore a quella nei confronti del matrimonio riparatore.

Chi era Angela Bottari

Angela Bottari era nata il 16 marzo 1945 a Messina.

Nel 1968 è stata attiva nei movimenti studenteschi, per poi aderire al Pci nel 1971, ricoprendo il ruolo di responsabile femminile della Federazione della sua città.

Fonte foto: Camera dei Deputati / IPA Angela Bottari, storica deputata del Pci

Nel 1975 è stata eletta Consigliera comunale di Messina.

Alle elezioni politiche del 1976 è stata eletta deputata, rimanendo alla Camera per tre legislature consecutive, fino al 1987.

Nel 1981 è passata la sua proposta di legge contro la violenza sessuale, che ha abrogato gli articoli 554, 587 e 592 del codice penale, di fatto cancellando il matrimonio riparatore e il delitto d’onore.

È stata poi segretaria regionale del Pds nel 1996 e assessora comunale, con delega al Risanamento, dal 2005 al 2007.

Il passaggio al Pd

Bottari ha mantenuto sempre la passione politica, coltivata insieme al marito Gioacchino Silvestro, per anni deputato regionale e dirigente di partito.

Dopo la parentesi in Articolo Uno, Bottari era tornata nel Pd, a cui si era già iscritta nel 2007 (dopo lo scioglimento dei Ds).

Il cordoglio di Elly Schlein

E proprio la segretaria del Pd, Elly Schlerin, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Angela Bottari: “Per tante donne è stata il primo incontro con la politica, quella che combatte a viso aperto e senza risparmiarsi per i diritti di tutte e tutti. Ma Angela Bottari resterà nella storia di questo Paese e nei cuori di tutte le persone che l’hanno conosciuta anche perché è a lei che dobbiamo la prima proposta di legge contro la violenza sessuale: era il 1977 e sua fu la scelta rivoluzionaria di includere il reato di violenza sessuale nel titolo che punisce i delitti contro la persona e non contro la morale”, ha dichiarato in una nota.

E ancora: “Ci vorranno ancora anni di lotte, ma suo è stato il primo coraggioso passo. E fu lei la prima relatrice della legge che abrogò il matrimonio riparatore e il delitto d’onore. È anche e soprattutto grazie ad Angela Bottari se questo Paese ha compiuto dei passi avanti di civiltà e giustizia. Basterebbe solo questo per esserle grate e grati. Ma Angela Bottari è stata anche amica, compagna, donna straordinaria in tutto ciò che ha fatto: è per questo che la sua morte ci addolora tanto ed è per questo che ci mancherà questa donna insostituibile. Ai suoi cari vanno le condoglianze, ma soprattutto il ringraziamento, mio personale e quello di tutta la comunità dem”, conclude.