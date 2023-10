La violenza sulle donne in Italia tra i giovanissimi: molestata una ragazza su due tra i 14 e i 19 anni

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La violenza contro le donne è un problema che coinvolge molte sfere della società, con i giovani che sono sempre di più vittime di abusi. Una recente survey condotta da Fondazione Libellula ha rivelato dati allarmanti sulla percezione della violenza di genere tra gli adolescenti, con un particolare focus sulle esperienze dirette di violenza e le complesse dinamiche tra i generi. Una ricerca che ha testimoniato ulteriormente come proprio i giovanissimi siano sempre più pericolosamente al centro della problematica.

I dati del sondaggio

La ricerca è stata condotta dalla Fondazione Libellula coinvolgendo giovani di età compresa tra 14 e 19 anni, ed è stata presentata alla Casa dei Diritti a Milano.

I risultati della survey denominata “Teen Community” indicano che il 48% degli intervistati ha subito contatti fisici indesiderati da coetanei, mentre il 43% ha ricevuto richieste sessuali e attenzioni non desiderate.

Fonte foto: ANSA Il corteo organizzato da Non una di Meno a Torino l’8 settembre

Inoltre, le ragazze sembrano essere più colpite da queste situazioni rispetto ai ragazzi, con il 55% delle ragazze che riferisce di essere vittima di molestie, in confronto al 25% dei ragazzi.

Maggiore consapevolezza

Un aspetto interessante emerso dalla survey è che le ragazze sono più consapevoli delle forme di violenza e più disposte a parlarne. Ad esempio, il 79% delle ragazze ritiene inaccettabile che un ragazzo diventi violento a seguito di un tradimento, mentre solo il 33% dei ragazzi condivide questa opinione.

Tuttavia, in generale, sembra che le dinamiche alla base di una relazione affettiva sana non siano chiare per molti giovani. La gelosia, il possesso e l’aggressività vengono spesso considerati come espressione d’interesse e attenzione da parte del partner.

Ad esempio, il 39% degli intervistati non considera il controllo del cellulare o dei profili online del partner come una forma di violenza.

Educare a cultura del consenso

La survey evidenzia la necessità di educare le nuove generazioni a una cultura del consenso e del rispetto. “Il fatto che le ragazze siano in prevalenza vittime di episodi di molestie ci fa ben capire quanto questo problema sia radicato nella nostra cultura e quanto quindi sia necessario promuovere una riflessione attiva tra i giovani, responsabilizzando in primo luogo scuole e famiglie”, ha commentato Debora Moretti, fondatrice e presidente di Fondazione Libellula Impresa Sociale.

Le parole di Elena Lattuada, delegata del sindaco di Milano alle Pari Opportunità, hanno sottolineato l’importanza di parlare della violenza contro le donne. “Importante, in questo caso, conoscere il punto di vista degli e delle adolescenti, cosi’ come l’aver presentato l’indagine in un luogo simbolico di Milano, come la Casa dei Diritti” ha commentato.