Morta Olivia Hussey, la Giulietta di Zeffirelli si è spenta a 73 anni al termine di una lunga malattia

L’attrice Olivia Hussey è morta a 73 anni. Era diventata famosa a livello mondiale nel 1968 per avere interpretato Giulietta nel film di Franco Zeffirelli Romeo e Giulietta. Hussey è morta venerdì 27 dicembre. I suoi cari ne hanno annunciato la scomparsa via Instagram, scrivendo che l’attrice è venuta a mancare “serenamente a casa” appena due giorni dopo Natale. Era nata il 17 aprile 1951 a Buenos Aires, in Argentina.

L’annuncio dei familiari

“Olivia ha vissuto una vita piena di passione, amore, dedizione per le arti, spiritualità e gentilezza verso gli animali”, hanno scritto i familiari.

L’attrice lascia i figli Alex, Max e India, il marito David Glen Eisley sposato 35 anni fa, il nipote Greyson, “e un’eredità d’amore che sarà per sempre custodita nei nostri cuori”, è stato aggiunto.

Fonte foto: IPA

Leonard Whiting e Olivia Hussey in una foto dell’aprile 2018.

L’esordio di Olivia Hussey

Olivia nacque il 17 aprile 1951 a Buenos Aires, Argentina, figlia del cantante d’opera argentino Andrés Osuna.

Da bambina, si trasferì a Londra con il fratello e la madre, di origini britanniche. Lì studiò recitazione per cinque anni presso l’Italia Conti Academy of Theatre Arts.

In un’intervista al Guardian del 2018, Olivia Hussey ricordò che la passione per la recitazione la travolse fin da bambina: “Andavo in giro per casa con un asciugamano in testa fingendo di essere una suora”.

“Non so se fare la suora fa per me”, disse a sé stessa un giorno. “Mi piace fingere di essere una suora. Forse, se fossi un’attrice, potrei fingere di essere una suora e rimanere comunque me stessa”. A 13 anni l’esordio su un palcoscenico.

La sua interpretazione teatrale le aprì le porte a un provino per il film della Paramount Romeo e Giulietta, diretto da Franco Zeffirelli.

Accanto a lei nel film, Leonard Whiting vestì i panni di Romeo. L’adattamento fu un successo al botteghino, incassando quasi 40 milioni di dollari a fronte di un budget di 850.000 dollari.

Il Romeo e Giulietta di Zeffirelli ricevette quattro nomination agli Oscar, vincendone due per “migliori costumi” e “migliore fotografia”.

Olivia Husey vinse il Golden Globe come “miglior promessa Femminile” e fu inoltre insignita del David di Donatello. Nei 60 anni successivi ha recitato in oltre 50 produzioni.

La causa per “sfruttamento sessuale”

55 anni dopo l’uscita di Romeo e Giulietta, Leonard Whiting e Olivia Hussey, gli attori protagonisti, hanno fatto causa alla Paramount per mezzo miliardo di dollari per le scene di nudo del film. L’accusa è di sfruttamento di immagini sessuali di minorenni.

Secondo quanto dichiarato, il regista Franco Zeffirelli li avrebbe rassicurati garantendo loro che nel film non ci sarebbero state scene di nudo.

I due ragazzini, avrebbe detto il regista morto nel 2019, avrebbero garantito ai ragazzi che nelle scene in camera da letto avrebbero indossato biancheria color carne.

Ma l’ultimo giorno delle riprese, Zeffirelli li avrebbe implorati di spogliarsi “altrimenti il film sarebbe stato un fiasco”.

Whiting e Hussey hanno dichiarato di avere sofferto di ansia e disagio emotivo negli oltre 50 anni successivi a Romeo e Giulietta.