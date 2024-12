Pazienti in cura con la cannabis diffidano Salvini, col Nuovo codice della Strada rischiano multe e non solo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il Nuovo Codice della Strada potrebbe essere un problema per i pazienti che assumono cannabis a scopo terapeutico. Per questo motivo contro il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini è partita una diffida con la richiesta di istituire un tavolo tecnico con il quale stabilire deroghe che interessino i consumatori di CBD e THC.

La diffida contro Salvini

Gli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti hanno inviato al Governo una formale diffida con l’invito ad istituire un tavolo tecnico entro il 20 gennaio per discutere delle deroghe riservate ai pazienti in cura con THC e CBD.

Il motivo è legato alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada che puniscono gli automobilisti che risultano positivi al principio attivo Thc, pur non presentandosi in stato di alterazione.

Lo studio legale Miglio-Simonetti, inoltre, annuncia che se entro il 20 gennaio non arriverà una risposta potrebbe aprirsi la possibilità di una class action per danni fisici e morali.

La diffida è stata inviata il 23 dicembre via Pec, un mezzo con pieno valore legale, per tutelare le principali associazioni quali Pazienti Cannabis Medica, Canapa Caffè, Meglio Legale, Cannabis Cura Sicilia ma anche Associazione Tutela Pazienti Cannabis Medica APS ETS, il Cannabis social club di Bolzano, Canapa Sativa Italia, Deep Green, Cannabis Medical Center, THC Milano The Hemp Club, Seminiamoprincipi e tante altre.

I pazienti hanno paura di mettersi alla guida

Gli avvocati Miglio e Simonetti fanno sapere che i pazienti rappresentati dalle associazioni, oltre a soffrire i disturbi del sonno, l’ansia e la depressione possono anche essere malati oncologici o affetti da sclerosi multipla, glaucoma e dolori cronici.

Lo studio legale, inoltre, sottolinea il preoccupante “patema d’animo sofferto dai pazienti, cagionato dalla paura di guidare la macchina“.

Il nodo del Nuovo Codice della Strada

Con una nota del 16 dicembre il MiT ha smentito il divieto di guida ai pazienti che assumono cannabis per terapia, ma secondo le associazioni tale smentita non troverebbe riscontri nel Nuovo Codice della Strada entrato in vigore il 14 dicembre.

In fase di revisione del Codice Salvini aveva annunciato di essere in continua consultazione con le associazioni “di categorie maggiormente rappresentative”, ma secondo la diffida il dialogo sarebbe mancato proprio con i pazienti che assumono cannabis per curarsi.