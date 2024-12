Morto Francesco Castiello, il senatore del Movimento 5 Stelle aveva 82 anni: messaggi di cordoglio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lutto nel Movimento 5 Stelle: il senatore Francesco Castiello è deceduto all’età di 82 anni. Era al suo secondo mandato consecutivo a Palazzo Madama, quando le sue già precarie condizioni di salute si sono aggravate. Messaggi di cordoglio da tutta la politica.

Morto Francesco Castiello

Francesco Castiello, senatore del Movimento 5 Stelle, è morto all’età di 82 anni. Originario di Vallo della Lucania, in Campania, Castiello aveva dedicato gran parte della sua vita alla politica, dopo una carriera come magistrato in vari tribunali amministrativi regionali (TAR) e avvocato cassazionista.

Fonte foto: ANSA In foto Francesco Castiello

Era stato eletto per la prima volta al Senato nel 2018, nel collegio uninominale di Battipaglia, e rieletto nel 2022 nel collegio plurinominale Campania 2. Le sue condizioni di salute, già precarie da tempo, si sono aggravate nell’ultimo periodo.

La carriera

Francesco Castiello è stato un politico di lungo corso, membro della Commissione Cultura e della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie.

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, era diventato il senatore più anziano in carica, ad esclusione dei senatori a vita. Il suo impegno politico si è sempre caratterizzato per una visione attenta ai problemi concreti del territorio, unendo passione per la giustizia e dedizione al servizio della comunità.

La sua figura ha rappresentato un esempio di integrità per il Movimento 5 Stelle e per la politica campana.

Messaggi di cordoglio

La notizia della morte di Francesco Castiello ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di colleghi e rappresentanti del mondo politico. La coordinatrice provinciale del M5S di Salerno, Virginia Villani, ha espresso il suo dolore per la scomparsa, sottolineando come Castiello fosse una figura di riferimento per la comunità e per il movimento.

Anche il coordinatore regionale per la Campania del M5S, Salvatore Micillo, ha ricordato Castiello come un uomo delle istituzioni e un esempio di integrità. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha inviato le proprie condoglianze alla famiglia e al Movimento 5 Stelle.

Messaggi di affetto sono arrivati anche dal vicepresidente della Camera, Sergio Costa, che ha ricordato Castiello come un uomo di grande cultura e passione per il Cilento e per il bene comune.