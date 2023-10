Morta l'architetta e artista Ilaria Fabiocchi per una meningite fulminante: era molto nota su Instagram

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Addio a una figura poliedrica e amata soprattutto sui social media e sul web: Ilaria Fabiocchi, architetta, artista e dirigente regionale in Abruzzo, è scomparsa ad Avezzano all’età di soli 53 anni a causa di una grave forma di meningite criptococcica. La sua prematura scomparsa ha scosso profondamente la comunità, lasciando un vuoto difficile da colmare. Molto presente sui social media, aveva raccolto attorno a sé un importante seguito di follower che oggi ne piangono la scomparsa.

Chi era Ilaria Fabiocchi

Ilaria Fabiocchi non era solo un’architetta di talento ma anche un’artista versatile che ha lasciato un’impronta indelebile negli ultimi anni.

La sua creatività era evidente in ogni progetto da lei realizzato, e il suo contributo all’evoluzione del settore non passerà mai inosservato.

Dirigente regionale in Abruzzo

Non solo una professionista di successo, ma anche una dirigente regionale impegnata nella promozione e nel miglioramento della sua comunità.

Ilaria era un punto di riferimento per molte persone e ha dimostrato un impegno costante nel servizio alla collettività.

Il ricovero e la morte

La tragedia ha colpito nel primo pomeriggio di sabato 7 ottobre, quando Ilaria è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Avezzano.

L’équipe medica, dopo aver verificato i parametri necessari, ha avviato la procedura per accertare la morte cerebrale, che è stata confermata nella serata stessa.

Il seguito sui social media

La sua presenza sui social media e sul web ha reso Ilaria Fabiocchi una figura molto seguita e amata, con ben 83 mila followers.

La passione per l’arte era sempre stata parte integrante della sua vita, sin dai tempi dell’Università di Firenze, e si era sviluppata ulteriormente durante i suoi viaggi in giro per il mondo.

Tuttavia, è stata nella sua amata città, L’Aquila, che Ilaria aveva avuto l’opportunità di organizzare mostre ed eventi culturali, condividendo la sua passione con la comunità locale.

La notizia della sua morte ha scatenato una valanga di messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e fan. Tutti ricordano Ilaria come una persona vitale, positiva e piena di talento.

Il messaggio del sindaco dell’Aquila

Il Sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi, ha dichiarato: “L’Aquila è stata col fiato sospeso in queste ultime ore. Tutta stretta intorno a Ilaria, giovane donna, dal grande cuore e dallo spirito battagliero, impegnata al servizio della comunità.”

“La sua energia sia custodita nel ricordo di quanti l’hanno amata. Certi che anche questa improvvisa e dolorosa prova, non le abbia fatto mancare sostegno e vicinanza” ha concluso il Sindaco.

Ilaria Fabiocchi era una dipendente pubblica dedicata, con una carriera che l’aveva vista lavorare sia nella Regione che nell’Ufficio per la ricostruzione dei Comuni del Cratere. Negli ultimi anni, ha canalizzato queste qualità in varie espressioni artistiche, dalla pittura alle fotografie, regalando al mondo un’esplosione di gioia e colore attraverso le sue opere.