Morta in un incendio in casa insieme al cane a San Benedetto del Tronto: corpo della 74enne trovato dopo 2 ore

Una donna di 74 anni è morta in un rogo scoppiato in casa a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. L’anziana si chiamava Floriana Bastianelli ed è stata trovata senza vita nella stanza da letto insieme al cane dai Vigili del fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento delle fiamme durate circa due ore. Ne dà notizia Il Resto del Carlino.

L’incendio a San Benedetto del Tronto

L’incendio è divampato in una palazzina di edilizia popolare in via della Pace, nel comune marchigiano. L’intervento dei Vigili del fuoco è scattato intorno a mezzogiorno di martedì 14 maggio, dopo le richieste di soccorso dei vicini di casa e del figlio della vittima che avevano visto del fumo denso uscire dall’appartamento del terzo piano.

Oltre alle squadre di pompieri del distaccamento di San Benedetto del Tronto, è arrivato sul posto anche il personale sanitario del 118.

Il comune di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove è scoppiato l’incendio in casa nel quale è morta la 74enne insieme al cane

La morte della 74enne con il cane nel rogo in casa

Le operazioni di spegnimento del rogo sono durate quasi due ore, prima del ritrovamento del cadavere della 74enne nella camera da letto insieme al suo cagnolino. Per la difficoltà dell’intervento un vigile del fuoco si è accasciato a causa di un malore ed è stato subito soccorso dagli operatori del 118.

Ancora in fase di accertamento le cause che hanno provocato l’incendio. Secondo le prime ricostruzioni ancora frammentarie dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di San Benedetto, il rogo potrebbe aver avuto origini accidentali.

L’uomo morto in un rogo in casa a Palermo

Le fiamme nell’abitazione a San Benedetto del Tronto sono divampate a distanza di un giorno da un altro decesso provocato da un rogo in casa: a Palermo, un uomo è morto in un incendio in un appartamento mentre si trovava con la madre 87enne.

L’anziana è stata tratta in salvo, mentre per la vittima, un 57enne con disabilità, non c’è stato nulla da fare.