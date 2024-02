Morta in incendio causato dalla stufa a Medesano vicino Parma: donna carbonizzata, aveva problemi a camminare

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in provincia di Parma, una donna è stata trovata morta carbonizzata all’interno della sua abitazione a Medesano. Stando alle prime informazioni, sarebbe morta in un incendio, divorata dalle fiamme che si sarebbero sprigionate da una stufa a legna.

Incendio in casa a Medesano

Secondo quanto riporta Ansa, la tragedia si è consumata nella tarda mattinata di mercoledì 7 febbraio in una casa di Medesano, paese di 10 mila abitanti vicino Parma.

Una donna di 73 anni è morta nell’incendio che si è sviluppato all’interno della sua abitazione, in via Turati.

Donna morta carbonizzata

Come riporta la Gazzetta di Parma, a dare l’allarme verso mezzogiorno è stato il marito che ha trovato la donna riversa a terra. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica e i carabinieri.

I sanitari del 118 non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana, deceduta per le gravi ustioni riportate.

Incendio provocato dalla stufa

I carabinieri di Medesano e di Salsomaggiore hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe divampato mentre l’anziana stava caricando e accendendo una stufa a legna.

Per cause da chiarire, forse un malfunzionamento, dalla stufa si sono sprigionate delle fiamme che hanno investito la donna e che si sarebbero propagate in pochi attimi anche nella stanza.

Per l’anziana, con problemi di deambulazione e che al momento dell’incidente vestiva una vestaglia di tessuto sintetico, non c’è stato scampo.