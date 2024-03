Morta di tumore aspettando una visita urgente fissata però dopo 3 mesi: le lacrime del marito e della figlia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nella trasmissione ‘Fuori dal coro’, su Rete 4, si è parlato della storia di una donna di 83 anni morta di tumore mentre aspettava una visita oncologica urgente fissata dopo 3 mesi. È deceduta 2 giorni prima della visita.

La figlia, tra le lacrime (come il marito della 83enne) ha raccontato: “La cosa che fa rabbia è che mia mamma non era una che si sarebbe arresa. Ha scelto di curarsi, voleva vivere. Se ne è andata senza risposte”. Poi ha spiegato: “A mia mamma è stato diagnosticato un tumore al quarto stadio al polmone destro. I medici ci davano speranze, era possibile pensare di fare un trattamento, ma serviva la visita oncologica per capire quale trattamento”.

La visita, presso un privato, aveva un costo inaccessibile per la famiglia della donna, che si è quindi rivolta alla sanità pubblica. La figlia della donna deceduta ha raccontato: “Alla fine sono riuscita ad avere una visita 3 mesi dopo la prima ricerca. L’ho prenotata il 20 dicembre con priorità B e la visita è stata fissata il 14 febbraio. È stata dura dover tornare a casa e dirlo alla mamma. lei ha sempre pagato le tasse, mantenuto i figli e aiutato chiunque. Mia madre, da quel momento, si è un po’ arresa. Non è stato bello non poterla aiutare“.