Royal Family e la gaffe su Kate Middleton nella Giornata della Donna: l'errore sul profilo ufficiale

Pioggia di critiche social sulla Royal Family nel corso della Giornata della Donna. Sugli account ufficiali di Buckingham Palace, durante sabato 8 marzo, è stata pubblicata una galleria fotografica con protagoniste diverse figure femminili storiche della Corona. Nessuna menzione però per Kate Middleton. Pure Lady Diana è stata ‘snobbata’. La faccenda ha innervosito molti cittadini britannici.

Giornata della Donna, il post della Royal Family: assente Kate Middleton

Nel post con cui la Royal Family ha voluto omaggiare la Festa della Donna ci sono scatti della regina Elisabetta II (fotografata nel 1959 all’età di 26 anni), della regina Vittoria (un’istantanea datata a metà del XIX secolo), della regina Alexandra (quando ai primi del Novecento era ancora principessa del Galles).

Spazio anche alla regina Camilla in un ritratto del 2020 (allora era duchessa di Cornovaglia), alla principessa Anna, sorella di Re Carlo, e alla Duchessa di Edimburgo, Sophie Helen Rhys-Jone, consorte di Edoardo e cognata di Carlo, fotografata nel 2025.

Nel post non sono invece state inserite Catherine ‘Kate’ Middleton, moglie del principe William, e la principessa Diana, ex moglie del Re e madre di William e Harry, deceduta nel 1997.

Le critiche dei cittadini

“Dov’è la principessa del Galles?”. La domanda è stata posta sotto al post ‘incriminato’ da tanti ‘sudditi’ britannici. “E dove è Lady D?”, si sono chiesti altri cittadini, alcuni dei quali hanno scritto di essere “scioccati” per il fatto che Kate non abbia trovato spazio nell’album fotografico, soprattutto dopo il difficile 2024, anno in cui le è stato diagnosticato un tumore.

“Nessun rispetto verso la moglie del futuro re e futura regina”, ha tuonato uno dei tanti utenti che ha criticato il post.

La spiegazione della Royal Family

Come è possibile che chi gestisce la comunicazione dei reali britannici abbia avuto una simile svista? In realtà non c’è stata una svista, bensì un qui pro quo.

Nel post in questione viene evidenziato che la Royal Family ha voluto omaggiare non tanto le donne immortalate quanto le fotografe che hanno realizzato gli scatti.

Questa la didascalia al post: “Dalle fotografie della Regina Vittoria scattate da Frances Sally Day negli anni ’50 dell’Ottocento, ai ritratti della giovane Regina Elisabetta II realizzati da Dorothy Wilding nel 1952, fino ai recenti ritratti della Duchessa di Edimburgo realizzati dalla fotografa nigeriana Christina Ebenezer, le fotografe hanno immortalato i membri della Famiglia Reale nei loro modi unici fin dagli albori di questa forma d’arte”.

Come si diceva, un qui pro quo e nessuna svista. Certo è che per molti, nonostante la spiegazione fornita, si poteva immaginare e realizzare un omaggio differente.