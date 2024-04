Morta 17enne nell'incidente a Mottola vicino Taranto sulla SP25, auto contro un muro dopo la festa: 4 feriti

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nella notte di giovedì 4 aprile, intorno alle ore 2.30, si è verificato un grave incidente sulla strada provinciale SP25 in direzione Mottola, in provincia di Taranto. Un’auto, per cause ancora da accertarsi, è andata a sbattere contro un muro. Morta una ragazza di 17 anni che si trovava a bordo, feriti gli altri quattro passeggeri, tutti giovanissimi.

Auto contro il muro: una morta e 4 feriti

Una ragazza di 17 anni è morta a seguito dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 nei pressi del comune pugliese di Mottola.

La giovane si trovava a bordo di un’auto finita fuoristrada mentre percorreva la SP25 in direzione Mottola.

L'incidente sulla provinciale nei pressi di Mottola (TA)

A bordo c’erano altre quattro ragazze, tutte attualmente ricoverate nell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, nel cui obitorio si trova il corpo della vittima.

Una delle donne a bordo, di 18 anni, si trova in rianimazione. Una coetanea è stata sottoposta a chirurgia toracica.

Ospedalizzate ma in condizioni meno gravi le altre due ragazze che si trovavano a bordo del mezzo, entrambe al di sotto dei 20 anni.

Le giovani stavano facendo rientro a casa da una festa in compagnia di amici.

L’incidente sulla SP25 di Mottola direzione Taranto

Le cinque giovani donne viaggiavano a bordo di una Fiat 500X quando, per ragioni ancora da accertarsi, l’autista ha perso il controllo del mezzo.

L’auto, uscita fuori strada, è andata a sbattere contro un muro. Nessun altro veicolo sembra essere stato coinvolto.

Ancora da accertarsi le cause e le dinamiche dell’incidente, sul quale sta indagando la compagnia dei carabinieri di Massafra, guidata dal maggiore Quintino Russo.