Morgan e il retroscena su Sanremo e Amadeus: "Non scorre buon sangue", la versione dell'ex giudice di X Factor

Dagospia ha reso nota la bocciatura di Morgan a Sanremo da parte di Amedeus, ma il cantautore smentisce. L’ex giudice di X Factor ha fatto discutere di sé in questi giorni, ma in risposta alle molte voci e ai retroscena è lo stesso Morgan che risponde. Marco Castoldi, in arte Morgan, ha risposto su Whatsapp ai giornalisti dicendo che è stata inventata l’ennesima falsità, perché lui a Sanremo non ha presentato proprio nessuna canzone. Questo perché tra Morgan e Amadeus non sembra scorrere buon sangue.

Sanremo senza Morgan

Diversi giornali hanno ripreso la notizia della bocciatura di Amadeus a un brano di Morgan per Sanremo. Tra questi anche Il Fatto Quotidiano, la cui notizia è stata commentata proprio da Morgan, che l’ha definita “l’ennesima pu***nata”.

Marco Castoldi ha deciso così di rispondere e fare chiarezza per evitare ulteriori voci infondate sulla sua persona, presa di mira dall’allontanamento da X Factor come giudice. Così l’artista ha confessato che:

Come alcuni sapranno, negli ultimi tempi non scorre buon sangue tra me e Amadeus.

Nella sua dichiarazione, Morgan prosegue spiegando che il rapporto con il presentatore di Sanremo non si è rovinato in seguito alla vicenda Bugo. I problemi “sono successivi e si fondano sulla profonda divergenza di visione professionale e culturale, di stile di comunicazione mediatica e televisiva”, ha detto nella chat.

Morgan parla del Sanremo di Amadeus

L’ex Bluvertigo sottolinea ancora che, per quanto riguarda Sanremo non si è mai tirato indietro dal giudicare l’operato di Amadeus, a partire dal fatto che lo ha condotto “troppe volte e questo è sbilanciato proprio nella luce dell’alternanza”.

Assurdo, prosegue, raccontare retroscena in cui va a proporre brani per andare in gara quando non è di suo gradimento l’impianto generale. Amadeus, al contrario, ha commentato che sarebbe stato interessato a una proposta di Morgan. Lo racconta anche l’artista: “Se è vero quello che questi miei collaboratori e produttori mi riferiscono, Amadeus avrebbe valutato volentieri la mia canzone nell’ipotesi di ammetterla alla gara e che non aveva nulla in contrario e nessun pregiudizio a proposito”.

Assolto dall’accusa di frode

Morgan, tra una voce e un retroscena, apre la settimana nel migliore dei modi. Infatti Marco Castoldi è stato assolto con formula piena dalle accuse di frode fiscale.

La Corte d’Appello di Milano ha confermato l’innocenza riguardo al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.