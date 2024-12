A Sanremo 2025 anche Fedez e Tony Effe dopo il dissing, Carlo Conti scherza: "Canteranno e basta"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Carlo Conti voleva un Sanremo 2025 pulito, tanto che le canzoni non parleranno di immigrazione o guerra. Non sarà però un’edizione senza un po’ di frizzantezza, data dai cantanti in gara annunciati domenica 1 dicembre. Tra questi infatti troviamo Fedez e Tony Effe, due artisti che di recente si sono scontrati in un acceso dissing. Inoltre su Tony Effe pende un’accusa da parte del Codacons, che vorrebbe un daspo al festival per rapper e trapper che incitano i giovani alla violenza od offendono le donne. Ma Conti rilancia: “Sono ragazzi intelligenti, canteranno e basta“. L’attesa per Sanremo 2025, dopo le diverse critiche che hanno accompagnato l’uscita di Amadeus, torna a crescere.

Fedez e Tony Effe a Sanremo

Tra i vari nomi in gara per Sanremo 2025 ci sono artisti noti e apprezzati. Non mancano nomi ricorrenti come quello di Giorgia e Massimo Ranieri, ma anche grandi ritorni come Achille Lauro ed Elodie.

Altri nomi invece preoccupano qualcuno, in primis il Codacons che già alcuni giorni fa aveva criticato la possibile presenza di rapper e trapper che nei loro testi sembrano incitare violenza tra giovani e offese alle donne. Non erano passati inosservati i nomi di Emis Killa, Tony Effe e l’ormai chiacchierato Fedez.

Fonte foto: ANSA Carlo Conti annuncia i nomi dei big in gara a Sanremo 2025

La conferma è arrivata: Fedez e Tony Effe parteciperanno al festival di Sanremo 2025, anche se tra i due non scorre buon sangue.

Carlo Conti scherza sul dissing

Portare Tony Effe e Fedez nello stesso festival è stata una scelta strategica? Carlo Conti potrebbe aver voluto cavalcare il dissing tra i due artisti? Sono domande lecite da farsi vista la grande attenzione che c’è stata intorno alla lite musicale tra i due.

Una scelta che non è passata inosservata. Alla domanda ironica della giornalista, Conti ha deciso di rispondere. Fedez-Tony Effe potrebbero presto diventare il primo argomento virale di Sanremo 2025, ma Conti chiude in fretta: “Loro in un duo? No, sono ragazzi intelligenti. Canteranno e basta“.

Il dissing spiegato

L’attenzione di settembre 2024 è stata quasi totalmente assorbita dal dissing virale fra Fedez e Tony Effe.

Tante le frecciatine, ma anche veri e propri attacchi. Da Tony Effe sono stati usati argomenti come l’orientamento sessuale, il matrimonio di Fedez con Chiara Ferragni e la presenza dei figli sui social.

Mentre Fedez ha descritto l’altro come un razzista e un “craccomane” (che fa uso di crack), ma anche un figlio di famiglia borghese che gioca a fare il rapper cresciuto in un contesto difficile.