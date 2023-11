Furia Morgan dopo l'esclusione da X Factor 2023: vuole trascinare Sky in tribunale e tira in ballo Berlusconi

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Marco Castoldi, in arte Morgan, passa all’attacco. Dopo l’annuncio dell’esclusione della giuria di X Factor per via di comportamenti giudicati inaccettabili, il cantautore ha scelto Repubblica per sferrare un contro-attacco nel quale ha minacciato azioni legali e citato anche l’editto bulgaro di Silvio Berlusconi.

Morgan contro il licenziamento da parte di Sky e Fremantle

Da poche ore Morgan non è più uno dei quattro giudici di X Factor 2023: il popolare e controverso cantante e personaggio televisivo lascia vuota la sedia per decisione dei piani alti del talent show, stanco delle polemiche degli ultimi giorni e dei suoi continui attacchi a conduttori, altri giurati e produzione stessa.

Nel comunicato diffuso da Sky, Fremantle e X Factor non si parla espressamente di licenziamento, ma per Morgan poco cambia: “Di fatto lo è e me lo hanno detto anche a voce, però se lo scrivessero sarebbe una dichiarazione lampante dell’illecito che hanno compiuto, del tutto al di fuori della legge” ha detto a Repubblica.

Secondo Morgan, l’esclusione da X Factor è arrivata per “editto satellitare”

“Non si può licenziare un lavoratore senza una ragione”, ha aggiunto, sostenendo inoltre che quando viene fatto riferimento a comportamenti incompatibili e inappropriati, “mi stanno diffamando. Una calunnia. Non la passano liscia. Prendete i popcorn, gente”.

Perché Marco Castoldi cita Berlusconi per la sua esclusione

Nella stessa intervista, Morgan ha tirato in ballo anche Silvio Berlusconi e il celebre editto bulgaro, “quando licenziò Biagi dalla Rai“. La locuzione si riferisce alla dichiarazione del 18 aprile 2022 con la quale l’allora premier in visita a Sofia si scagliò contro la tv pubblica.

Berlusconi denunciò quello che a suo modo di vedere era stato un “uso criminoso” della Rai da parte dei giornalisti Enzo Biagi e Michele Santoro e dal comico Daniele Luttazzi, affermando che la nuova dirigenza avrebbe preso provvedimenti per fare in modo che non si ripetesse più una situazione simile. I tre, poco dopo, vennero estromessi dal palinsesto Rai per molti anni.

“Questo accade perché sono andato a scompigliare gli interessi di una lobby allucinante – ha accusato Morgan – Perché bisogna sapere che dentro X Factor c’è una squadra che si è impossessata del meccanismo, una combriccola i cui protagonisti si firmano le canzoni uno con l’altro”

Il cantante ed ex giurato di X Factor non fa mea culpa

Nonostante nei giorni scorsi abbia provato a mettere una pezza su alcune controverse dichiarazioni, su tutte la battuta a Fedez e la depressione, Morgan si sente del tutto parte lesa nella vicenda della sua esclusione dalla giuria di X-Factor 2023 – della quale fanno parte anche il già citato rapper, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Quando nell’intervista gli viene detto che spesso è descritto come autodistruttivo, smentisce così: “Non è assolutamente vero, io sono edificante, ottimista e dialogante. Completamente dedito alla ricerca, allo studio e all’insegnamento della musica”. E ancora: “Pensa che io sia autodistruttivo chi non capisce la complessità di un pensiero, chi è a un livello basso sia cognitivo che culturale”. Se fosse così, aggiunge, “non saprei mettermi in discussione né sarei disponibile all’autocritica, come sempre sono. Poi ho pregi e difetti come ogni essere umano”.

Si definisce piuttosto autentico, sostenendo che dietro le quinte del programma siano successe cose contro di lui: “Fedez mi ha detto cose orrende e diffamanti, mi ha aggredito mentre ero in camerino con mia figlia di tre anni, che ho dovuto abbracciare per tranquillizzarla, con lui che batteva i pugni sulle pareti dicendo che i depressi si sarebbero tutti scagliati contro di me, e ha chiesto il mio licenziamento urlandomi pezzente davanti a tutti” è la sua ricostruzione.