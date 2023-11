Battuta di Morgan sulla depressione di Fedez a X Factor 2023, poi racconta il suicidio del padre su Instagram

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Morgan torna a far parlare di sé: nel corso della quarta puntata di X Factor 2023 di giovedì 16 novembre, il giudice del talent show ha fatto discutere per uno scambio di battute con Fedez sul tema della depressione.

Cosa è successo tra Morgan e Fedez

Dopo l’esibizione de Il Solito Dandy, Morgan ha sollevato una polemica, sottolineando la disparità di trattamento tra i concorrenti per i mezzi messi loro a disposizione nelle esibizioni.

Per lui infatti, alcuni concorrenti sarebbero favoriti da scenografie e coreografie che renderebbero le esecuzioni dei brani più significative di altre, come per l’appunto quella de Il Solito Dandy, (concorrente in squadra con Dargen D’Amico).

Morgan ha quindi chiesto il parere degli altri giudici. Fedez si è detto, con sarcasmo, totalmente complice di questa dinamica ma poi ha provato a calmare il collega.

“Grazie Fedez, mi fai da psicologo? Sei troppo depresso per farmi da psicologo“, ha ribattuto Morgan. Parole che non sono state commentate dal giovane cantante milanese che, tuttavia, non deve averla presa bene.

Il video di Morgan sui social

Più tardi, in piena notte, Morgan ha pubblicato un video social dove ha spiegato la vicenda, facendo alcune precisazioni: “Io non voglio che qualcosa venga percepito come non è. Mi riferisco a uno scambio di battute tra me e Fedez“, ha spiegato.

“Utilizzare la parola ‘depresso‘ è una cosa che ho fatto ironicamente, ma più nei miei confronti che nei suoi – prosegue -. La depressione è uno stato che conosco molto bene, perché ho una lunga storia di depressione, sia personale familiare”.

“Non si creda che sia sta una volontà di colpire l’ammalato. Io non sono tenuto a riferirmi alla cartella clinica e non voglio offendere nessuno”.

Il suicidio del padre a causa della depressione

Morgan ha poi rievocato un dramma personale, il suicidio di suo padre a causa di una crisi depressiva.

“Per me depressione è una parola importante […] proprio per un motivo legato alla mia storia. Mio padre si è tolto la vita nel 1988 per qualcosa che oggi verrebbe chiamata depressione, ma allora non si chiamava così”.

“Credo che si fosse chiamata depressione, lui sarebbe qui oggi, avrebbe 80 anni, oppure sarebbe morto di morte naturale. E invece no: quando aveva 46 anni si è tolto la vita per una crisi depressiva, per la quale al tempo non c’erano molte cure”.

“Che io abbia detto depressione non è una cosa svilente e negativa nei confronti di chi vive la depressione. Sono il primo a vivere una condizione che c’è latentemente in tutti coloro si chiamano artisti e siano creativi”.

“Sto riferendomi a me stesso quando parlo di depressione. Ma sono depresso anche perché sono in una società che è depressa, perché fabbrica depressi. Focault lo diceva che la malattia della società moderna è la depressione. Quindi io sono innanzitutto rispettoso verso chiunque abbia una sofferenza, non voglio si pensi, strumentalizzando un’affermazione, che non sia così”.

“L’uomo depresso, con ironia, può parlare di questa condizione decodificandosela. Fedez, non ti ho voluto davvero offendere, la depressione ci riguarda, sono il primo ad ammettere la mia e provare a contrastarla”, ha concluso.