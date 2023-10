Fedez e la terapia con onde elettromagnetiche contro la depressione: cos'è e come funziona, rischi e benefici

Nella recente intervista da Fabio Fazio a “Che tempo che fa“, il rapper e influencer Fedez è tornato a parlare della sua lotta alla depressione, sofferta dopo la diagnosi di tumore al pacreas. È noto che il cantante ha affrontato la nuova condizione psicologica attraverso la terapia con onde elettromagnetiche tDCS. Questo approccio innovativo incuriosisce in molti, trattandosi di un metodo non invasivo e che non causa dolore, basato su trattamenti di breve durata che si possono effettuare anche a casa, sempre sotto supervisione medica.